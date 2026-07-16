Este miércoles, 15 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9276 (Las Llamas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 15 de julio

1° 9276 11° 1627 2° 8233 12° 4103 3° 3788 13° 4825 4° 6577 14° 7052 5° 7496 15° 4080 6° 8969 16° 7051 7° 2411 17° 1825 8° 1939 18° 6109 9° 1824 19° 7101 10° 7685 20° 9587

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con las llamas (fuego) suele reflejar transformación intensa, pasión o advertencia; puede indicar que necesitas soltar lo viejo o controlar impulsos que se desbordan.

Si se trata de las llamas (animales), el sueño alude a calma, resistencia y cooperación; sugiere abordar tareas con paciencia y poner límites sin perder la serenidad.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.