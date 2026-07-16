La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 16 de julio de 2026 en México es de 17.4 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.10%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.41 pesos y un mínimo de 17.37 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.81% y en el último año acumula -7.15%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el dólar se movió con alta volatilidad: 5 alzas y 5 bajas, sin días estables; cerró con un leve repunte pero sin una tendencia definida.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.55%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, marcando un dato de 1 igual a 3, lo que indica que en los últimos días ha tenido un incremento constante. Este aumento ha generado confianza en el mercado, reflejando una recuperación en la demanda de la moneda extranjera.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, con un dato de 1 igual a -2, habríamos observado una caída en la cotización del Dólar en relación con días anteriores. Este descenso podría haber influido en el comportamiento de los inversores y en el valor de otras monedas locales.

El análisis de esta tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Dólar en el corto plazo, lo que podría tener implicaciones en las decisiones financieras y comerciales.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.