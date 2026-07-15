El gobierno nacional autorizó hoy el llamado a licitación internacional para la exploración de un posible reservorio de petróleo y gas en aguas ultraprofundas del mar argentino, con el condimento que lo hace por la iniciativa que ya mostró la Challenger Energy Group, una empresa de origen británico.

En una jornada marcada por la semifinal del mundial de fútbol que enfrentará a la “scaloneta” argentina y a los once que representan a Inglaterra, el Boletín Oficial trajo la novedad de la apertura de un proceso que busca la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas jurisdiccionales del país en el Atlántico Sur.

El escenario es un teatro de controversias históricas : hace pocos días hubo críticas por el paso de un buque de guerra británico por el Mar Argentino y, además, están las quejas de la cancillería por los trabajos de prospección que realizan dos empresas en aguas de Malvinas con autorización de Londres.

Adicionalmente, la exploración de la plataforma continental fue sido motivo de objeciones ambientalistas, en particular en localidades de la costa bonaerense. Es al sur de Sanborombon, justamente, dónde se encuentran los posibles yacimientos en los que puso el ojo Challenger Energy Group.

ADN Británico, bandera canadiense

Originalmente fue fundada como Bahamas Petrol Company PLC y debió aquella denominación a que estuvo enfocada en la exploración en las aguas de las Bahamas, pero la empresa cambió su denominación a Challenger Energy Group PLC (CEG) a medida que reorientó su estrategia comercial hacia el margen atlántico sudamericano. Históricamente cotizaba bajo el ticker CEG en el mercado alternativo de la Bolsa de Londres

En diciembre de 2025, la canadiense Sintana Energy Inc. (SEI) completó con éxito la adquisición total de Challenger.

El acuerdo se estructuró mediante un intercambio de acciones regulado por la justicia de la Isla de Man. El acuerdo de adquisición concretado valoró a Challenger Energy en aproximadamente £ 45 millones, unos u$s 58 millones.

Hoy en día, Challenger funciona como una subsidiaria de propiedad absoluta de Sintana Energy, la cual es famosa por sus masivos descubrimientos en la codiciada Cuenca de Orange en Namibia.

El interés por Uruguay y la costa argentina

CEG tiene en Uruguay lo que es, tal vez, su mayor activo. La geología considera a esta cuenca el “espejo geológico” exacto de la Cuenca de Orange.

Como ambos continentes estuvieron unidos, los descubrimientos masivos de petróleo hechos recientemente en Namibia sugieren que la costa uruguaya y el norte del mar argentino albergan el mismo tipo de depósitos ultraprofundos.

Actualmente ya trabaja en dos áreas de explotación en el mar uruguayo.

En el Área OFF-1, Challenger realizó un acuerdo con el gigante estadounidense Chevron. En enero de 2026, las empresas iniciaron el mapeo en el bloque para identificar estructuras comerciales.

Mientras tanto, en el Área OFF-3, la firma obtuvo licencias de datos sísmicos históricos 3D para su reprocesamiento.

Relación con Argentina y el Bloque CAN200

La relación de Challenger con la Argentina acaba de pasar a primer plano regulatorio y es el motor de la licitación que publica hoy el Boletín Oficial.

Según el Decreto 590/2026, la iniciativa estatal para explorar el área CAN 200 (Cuenca Argentina Norte) se activó directamente tras una “manifestación de interés” formal presentada por Challenger Energy Group PLC el 14 de febrero de 2025.

El bloque abarca una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional argentina y está ubicado de forma continua a las áreas que la empresa ya explora en Uruguay, lo que les da una ventaja técnica sustancial en la interpretación geofísica de la cuenca.

Sin embargo, el Gobierno abre un Concurso Público Internacional para garantizar transparencia, es decir que, por ahora, CEG no es el adjudicatario.