Cuál es y dónde opera hoy la empresa británica que quiere explotar petróleo en el Mar Argentino
Se trata de Challenger Energy Group, una petrolera que ya explora en aguas uruguayas y en Namibia. Ahora puso el ojo en Argentina y el gobierno abrió una licitación internacional que podría darla como ganadora
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 15 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.