La marca de alimentos Marolio construirá un nuevo centro logístico en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. El anuncio lo realizó su dueño y fundador, Víctor Fera, a través de su cuenta de X, que, además, destacó que el proyecto prevé la creación de 700 puestos de trabajo y que ya generó 200 empleos en su etapa inicial. La iniciativa incluye, además, la finalización de una planta de vinagre y la instalación de molinos de trigo. El esfuerzo está puesto en ampliar la capacidad productiva y consolidar la presencia de la firma tanto en el mercado interno como en el exterior. En diálogo con El Cronista, Fera explicó que la decisión responde a una lectura clara del contexto económico: “Las grandes oportunidades están cuando son los momentos más difíciles. Si el momento más difícil es hoy, tenemos que invertir hoy para el día de mañana. Si uno espera a que todo esté bien, ya es tarde”. En ese sentido, el número uno de Marolio planteó que el crecimiento proyectado por la compañía no se limita al mercado interno. “Creemos que el mercado interno va a crecer porque un país sin mercado interno no existe, pero también estamos orientados a exportar”, señaló. En una primera etapa, la estrategia estará enfocada en países limítrofes, donde los productos de Marolio -de perfil accesible- pueden competir con mayor facilidad, aunque el objetivo es ampliar progresivamente el alcance. El nuevo centro en General Rodríguez tendrá un fuerte componente productivo, destinado a la producción de fideos, galletitas y pan rallado. A esto se sumará la planta de vinagre, que alcanzará una capacidad estimada de entre 3 y 4 millones de litros mensuales una vez que esté operativa, y un molino de trigo destinado a la producción de harina. “El centro va a ser un complejo industrial muy grande”, anticipó el empresario a este medio. La obra demandará entre un año y medio y dos años para su finalización, con la meta de construir una estructura que permita escalar la producción y mejorar la eficiencia logística. Más allá del crecimiento empresarial, Fera puso la lupa en el impacto del proyecto en el empleo. Con una mirada optimista sobre la oportunidad de invertir en el país, destacó: “Trabajamos para que la gente pueda tener un mejor trabajo. En momentos difíciles, si todos retraen la inversión, la economía se achica. Este es el momento de invertir para poder crecer en el país”.