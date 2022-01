Variante Ómicron: para Eduardo López "no deberían volver las restricciones" a pesar de la suba de casos

La cantidad de casos de Covid-19 en la Argentina superó todos los registros históricos en los últimos días. Sin embargo, el país se encuentra lejos de una situación crítica, gracias al avance de la vacunación y a que las variantes dominantes son muy contagiosas pero no especialmente letales.

Variante Ómicron y ahora Florona: qué definió el Gobierno ante los casos de combinación de gripe y coronavirus

En esta línea se expresa Eduardo López, director del Departamento de Medicina del Hospital Gutiérrez. En diálogo con El Cronista, sostuvo que "estamos frente a una tercera ola. Están circulando los virus de alta transmisibilidad, como Delta y Ómicron".

En este sentido, pondera que Ómicron ya es la variante predominante en Córdoba y que representa alrededor del 40% de los casos en el AMBA, Tucumán y Rosario. Complementa que "la buena noticia es que los casos son cuadros leves, que requieren poca internación y no terapia intensiva".

La semana pasada se registraron más de 50.000 casos diarios en el país, récord desde el inicio de la pandemia. Sobre este punto, sostuvo que "el aumento de casos siempre encierra colaterales, aunque cuadros sean leves. Hace que la persona se aísle, deje de trabajar y disminuya la productividad". Por eso es que cree que "lo ideal sería que tengamos menos casos. De todas maneras es mejor esto que tener aumento de las internaciones y terapias intensivas".

En medio del aumento vertiginoso de casos, López agrega que "es muy probable" que sigan aumentando los contagios, debido a la alta transmisibilidad que muestran, lo que se suma a las reuniones sociales que hubo en diciembre.

En vistas de este escenario, el infectólogo cree que "la vacunación es la bala de plata que tenemos", y recuerda que hay cinco millones de personas que se dieron la primera pero no la segunda dosis. "Un 30% de adolescentes no tienen la vacunación completa. A pesar de que hay dosis disponibles, en Argentina no se ha vacunado con la intensidad que debería".

Sobre las explicaciones de este fenómeno, confiesa que "no sé por qué pasa esto. No hay movimientos antivacunas importantes, pero es la realidad de lo que dan los números".

Igualmente, López es tajante y sostiene que "no deberían volver las restricciones" ante esta situación, sino que recomienda "hacer fuerza en la vacunación y en el testeo".

De esta forma, cree que "si los casos son leves, vamos a tener que tener alguna manera de convivir con el virus". Aunque cree que para eso debería haber una menor cantidad de casos, ya que 50.000 por día es demasiado.

Por otro lado, el epidemiólogo observa lo que sucedió en otros países, "como Sudáfrica, que con Ómicron tuvo un aumento muy importante y luego se amesetó. Lo mismo sucedió en Noruega y Dinamarca. Si logramos eso sería bárbaro". Además, ese aumento de contagios no tuvo un correlato en fallecimientos.

Finalmente, deja abierta la posibilidad a que la variante Ómicron sea en el fondo una buena noticia: al tener una alta transmisibilidad pero baja mortalidad, puede generar un bajo impacto en el sistema de salud, pero a la vez aumentar anticuerpos en la población. "Sería una buena noticia. Pero hay que aumentar la vacunación, los testeos y que la gente se cuide. Hay que vacunarse, una sola dosis es no estar vacunado", concluye López.

Testeos obligatorios para los recién llegados

El gobierno nacional dispuso una nueva medida para quienes ingresen al territorio nacional. Los mayores de 6 años deberán testearse entre el tercer y quinto día a partir de su arribo al país. Hasta ese momento no podrán concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales en espacios cerrados, según informó el ministerio de Salud de la Nación.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se fundamenta en que "la variante Ómicron representa un riesgo, por lo que es fundamental generar estrategias que permitan disminuir la posibilidad de infección".

De esta forma, los pasajeros que ingresen a la Argentina deben contar con los siguientes requisitos: