Vaca Muerta, litio y sequía: los 4 videos que el Gobierno mostró a Biden para ganar su apoyo frente al FMI

Mostrar el potencial de la Argentina, como garantía del desarrollo y el crecimiento económico que le permitirá honrar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y a la vez demostrar la situación extrema que atraviesa la Argentina y que compromete en parte su presente económico, producto de una sequía histórica. Tal fue la estrategia política del viaje presidencial a la Casa Blanca.

Antes de la reunión que mantuvieron el Presidente Alberto Fernández con su anfitrión, el mandatario estadounidense, Joe Biden, el Gobierno preparó y transmitió una serie de videos con un mensaje visual tan atractivo como contundente en sus afirmaciones. La Argentina guarda la llave de un potencial económico que va más allá de su tradicional capacidad agrícola: minería, energía y economía del conocimiento , todo en el mismo lugar.

Según consignó el canciller Santiago Cafiero, los temas tratados durante el encuentro entre los mandatarios "son parte de la agenda de Argentina para adelante". " La gran mayoría de las cosas que se pudieron abrir e incluso que se pudieron cerrar como lo comercial o las inversiones no van a ocurrir en lo de inmediato . Son parte de la agenda de Argentina para adelante", explicó Cafiero en declaraciones radiales.

La apuesta del Gobierno por ganar el favor de los Estados Unidos, principal accionista en el FMI y potencia decisoria a nivel internacional, guarda relación con convencerlo del potencial argentino en área de su interés estratégico como Vaca Muerta y el litio, entre otras riquezas consignadas en los videos.

"En este contexto, las cuestiones vinculadas con el financiamiento son centrales. La administración de Biden y el Presidente norteamericano en primera persona expresaron el acompañamiento y apoyo. Estaba la primera línea de gobierno y fue una reunión de trabajo donde Alberto Fernández expuso los condicionamientos que está padeciendo Argentina y la necesidad que tenemos del apoyo de Estados Unidos en los multilaterales de crédito", detalló el canciller.

El crecimiento minero

Acorde al video presentado por el Gobierno, la minería en la Argentina apunta a una actividad "ambientalmente sustentable, socialmente inclusiva, integrada desde lo económico y globalmente competitiva". El corazón de ese desarrollo, se emplaza en el litio y el cobre, como los dos minerales con mayor potencial en el presente y el futuro.

El video señala que la Argentina forma parte del triángulo del litio junto con Bolivia y Chile y que constituye un área clave para el futuro de las energías renovables, una política que impulsa la administración Biden como parte de su lucha contra el cambio climático. Asimismo, destaca el boom de la actividad minera en general que se tradujo en la generación de miles de puestos de trabajo -24 meses consecutivos de crecimiento-, entre ellos, nuevas oportunidades laborales para las mujeres .

"Entre 2020 y la actualidad, se realizaron anuncios por inversiones por u$s 11,3 mil millones de los cuales u$s 5,14 mil millones corresponden a inversiones en litio", informa la voz en off en el video. Y el año pasado, el ingreso de divisas de la mano del sector marcó un récord que puede multiplicarse en los años por venir. Se estima que para 2030, las exportaciones mineras totalicen los u$s 18.000 millones.

La riqueza de Vaca Muerta

En el más extenso de los cuatro videos-presentación, el Gobierno detalla la expansión del área energética de 30 mil kilómetros cuadrados que Washington conoce bien porque algunas empresas estadounidenses ya operan en el lugar: Vaca Muerta. La segunda reserva mundial más importante de gas no convencional y la cuarta de crudo no convencional , sostiene el narrador, mientras suceden las imágenes de máquinas y operarios.

El guión especifica que en los últimos diez años se realizaron inversiones por u$s 40.000 millones y que se esperan u$s 8.000 millones más solo para 2023. En febrero, se produjo un total de 324 mil barriles diarios y la expectativa es alcanzar los 400 mil para fin de año. De igual modo, el plan es incrementar la producción de gas de 91 millones de metros cúbicos diarios a 113 millones.

"Vaca Muerta también representa una fuente genuina de ingreso de divisas", resalta el mensaje. En 2022, generó exportaciones por u$s 2300 millones que podrían duplicarse a lo largo de este año. En otras palabras, la Argentina tiene allí una vía para no solo cumplir con los requerimientos del FMI sino también para crecer y constituirse en un nodo central para la seguridad energética del mundo . Para ello, será clave terminar la construcción, actualmente en marcha, del Gasoducto Néstor Kirchner.

El potencial del conocimiento

Argentina nuclea, acorde al video que el Gobierno exhibió a la Casa Blanca, un enorme potencial en materia de servicios de bio y nanotecnología, la industria del software, la aeroespacial, la satelital y los videojuegos entre otras ramas del conocimiento basado en la tecnología.

"Hoy es el tercer sector exportador más importante del país" que significó hasta u$s 7.000 millones en ventas el año pasado y podría crecer hasta un 30% en los próximos 12 meses.

De acuerdo a los datos oficiales, son 684 empresas del sector trabajando en la Argentina, con casi medio millón de empleos y "nuevos talentos": el 85% son PyMEs y un tercio de ellas exporta sus bienes y servicios al mundo . Para apuntalar el sector, se impulsaron una serie de normativas como la Ley de Bio y Nanotecnología y regímenes de fomento

El impacto de la sequía

"Llamada a ser un jugador clave respecto a la agenda de seguridad alimentaria global a partir de 2024, Argentina enfrenta hoy la sequía más grave de su historia", previene la introducción del último de los cuatro videos que la Casa Rosada proyectó al gobierno de Biden para explicar la situación que atraviesa.

El impacto de la sequía abarca un total de 173 millones de hectáreas, pone en riesgo unas 11,5 millones de hectáreas dedicadas a la producción agrícola, compromete a más de 24 millones de cabezas de ganado y afecta a un total de 726 mil hogares argentinos , dependientes de estas actividades. Lo que es aún más preocupante, el fenómeno impacta las cinco regiones de la Argentina con sus cultivos, del maíz y la soja a las economías regionales.

Hasta el momento, la producción de trigo se redujo en un 43%, la de soja en un 25,2% y la del maíz, un 21,4%. "Afecta a la dinámica interna de la economía del país porque el sector agroindustiral es el principal segmento económico", subraya el video. ¿La razón? Las exportaciones del sector todavía representan más del 65% de las ventas de la Argentina al exterior, pese a todo el potencial que prometen los otros tres video emitidos.

Como consecuencia, se calcula que el saldo exportable se reducirá en 28 millones de hectáreas, equivalentes a unos u$s 20 millones. Si bien la minería, la economía del conocimiento y la energía contenida en Vaca Muerta representa el futuro de la Argentina, el campo sigue siendo el presente del país y uno jaqueado por un nuevo factor externo a la hora de generar divisas para el país.