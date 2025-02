Uno por uno: quiénes respaldaron a Milei tras la polémica con la criptomoneda $LIBRA

Tras el escándalo que desató la promoción de la criptomoneda $LIBRA, algunos funcionarios del Gobierno salieron a respaldar a Javier Milei y negaron rotundamente que el presidente haya sido partícipe de una estafa .

Por lo pronto, la Oficina del Presidente informó que la Oficina Anticorrupción (OA) investigará si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Ejecutivo.

Uno de los primeros funcionarios que habló acerca de la polémica cripto fue Javier Lanari, subsecretario de Prensa y uno de los hombres más cercanos a Milei. "Cuanto más lo operen, cuanto más le peguen, cuanto más lo ensucien, cuanto más mientan, cuanto más lo quieran voltear, más lo fortalecen. Sigan en ese camino, no se distraigan", señaló.

Por otro lado, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, le brindó su apoyo al presidente y publicó un contundente mensaje en su cuenta de X: "Javier Milei es lo mejor que le pasó al país en 100 años. Fin".

Asimismo, Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores y hombre clave en materia de inteligencia artificial, también respaldó al mandatario. "Hemos encargado una auditoría detallada para descubrir todas las irregularidades del proceso. Aquellos de la casta que se aprovechan no tienen vergüenza. De esta manera es como se hacen las cosas. No nos van a parar, vamos a sacar al país adelante. No vuelven más", sostuvo.

También, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, argumentó que las críticas por el escándalo cripto se da porque el Gobierno va por los privilegios de la oposición .

Javier Milei junto a Julián Peh, empresario detrás de la criptomoneda $LIBRA, en el evento Tech Forum

"Desde el 10 de diciembre de 2023, todos los días les volteamos un kiosco, un curro, etcétera. Se les terminan, no lo pueden tolerar. Este año hay elecciones y son capaces de cualquier cosa. No pasarán", marcó.

Por último, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró en diálogo con Radio Rivadavia que "lo que pasó fue una bomba atómica para intentar bajar al presidente de un hondazo".