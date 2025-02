Libra: Empresarios ignotos, reuniones con Milei y una cripto que se planeó hace dos semanas

El lanzamiento de Libra se venía gestando hace al menos dos semanas. Así lo reveló este domingo la billetera descentralizada Júpiter, donde se listó el token promocionado por el presidente Javier Milei. La declaración da pistas sobre hace cuánto vienen preparando la emisión de la cripto que generó pérdidas millonarias y sacudió a la Argentina y al mundo. Y las fechas indican otro evento: hace exactamente dos semanas, el 30 de enero, el líder libertario se reunió en Casa Rosada con uno de los protagonistas de la trama: Hayden Mark Davis.

"Nos enteramos de esto hace aproximadamente dos semanas directamente de Kelsier Ventures. Si bien al principio no estábamos seguros, luego vimos evidencia creíble en forma de tuits públicos de la cuenta personal de Milei de que hablaba en serio", publicaron en un comunicado difundido en sus redes.

Detrás de Kelsier Ventures está Hayden Mark Davis, quien se reunió con el líder libertario el 30 de enero en la Casa Rosada y aseguró ser un "asesor" de Milei, información ahora desmentida por la Oficina de Prensa del presidente, pese a que el presidente aseguró hace quince días que lo había estado "asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial".

Referentes de la industria cripto local no lo conocen.

LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD



Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para... pic.twitter.com/LOX4xiyzhA January 30, 2025

Davis fue señalado por Julian Peh, CEO de Kip Protocol, quien también se reunió con Milei el 19 de octubre de 2024 en el Hotel Libertador, en un apartado del Tech Forum, un evento de tecnología. Peh lo responsabilizó de ser el responsable de emitir los tokens. "KIP está involucrado en el proyecto, pero nuestro rol principal es ayudar a administrar la asignación de fondos a las empresas argentinas, no estamos en los tokens", aseguró Peh.

Referentes cripto tampoco lo conocen a Peh. Quien sí lo conoce y se lo presentó a Milei fue Mauricio Novelli, cofundador de Tech Forum, que participó de la reunión que tuvieron, junto al vocero presidencial Manuel Adorni.

"Hablaron sobre tecnología, porque Julián es especialista en inteligencia artificial", aseguró Novelli a El Cronista. En 2022, cuando era diputado, Milei había promocionado la academia cofundada por Novelli, NW Professional Traders: "Te recomiendo que si vas a invertir, empieces a hacerlo con quienes verdaderamente saben de esto. Te recomiendo los cursos de NW Professional Traders. Dale, anotate".

Ante otras preguntas de este medio, Novelli contestó que enviaría en las próximas horas "un mensaje aclarando todo".

Cronología de un escándalo

El viernes, mientras miles de argentinos festejaban el Día de los Enamorados, Javier Milei sacudía al mundo cripto e incluso a muchos de sus seguidores. Libra, promocionado por el presidente como un medio para invertir y financiar a emprendedores argentinos, despertó las alertas de los especialistas: el token fue diseñado para utilizar la promoción presidencial, inflar su cotización, y luego venderlo masivamente desplomando su valor. El 70% de las tenencias de la nueva cripto estaba concentrada en pocas billeteras. Incluso en sus primera horas, parecía una maniobra para estafar a los desprevenidos. Pero el presidente estaba convencido que no.

A las 22 horas, tres horas después de publicar su tuit, Milei decía a quienes quisieran escucharlo que se trataba de "un proyecto real" beneficioso para la economía argentina. "Es para financiar emprendedores. Y todo desde el sector privado", reforzaban altas fuentes con acceso al despacho presidencial.

Recién después de la medianoche, alertado por el escándalo en redes sociales y la alerta de especialistas, dio marcha atrás y borró su posteo original. Pero el daño a su reputación y a los inversores, ya estaba hecho.

Durante las siguientes horas, los especialistas e inversores discutieron cómo había sido la maniobra. "Primero viene el scam, después viene el rug pull. Es como la toma de taekwondo, primero te pegan en la cabeza y después te tiran al piso. No sé qué es, pero claramente es muy turbio", aseguraba el CEO de una billetera cripto.

La estafa es crear un token sin un whitepaper ni un proyecto sólido detrás, que un influencer o celebridad lo promocione (pump) y, luego, sus creadores perpetran la segunda fase, el rug pull, cuando abandonan repentinamente el proyecto y retiran las ganancias. En este caso, se llevaron alrededor de u$s 87 millones.

¿Memecoin o un proyecto para financiar a emprendedores?

Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, remarcó que Libra no "tiene algunos chequeos de sanidad blockchain" que su empresa, como actor regulado por la Comisión Nacional de Valores, siempre analizan: "es una cripto en la que la gran mayoría de los tokens están en manos de una sola billetera, que en el transcurso de tres horas mueve más de u$s 1000 millones y, de repente, desaparece".

Si bien el presidente lo promocionó como el Proyecto Viva La Libertad, que ayudaría a financiar a emprendedores argentinos, los especialistas sostienen que se trató de un memecoin, con la particularidad que no fue listado ni publicitado como tal. "Las memecoins están impulsadas por la especulación y no suelen tener impacto en los mercados bursátiles ni en la economía global. Su volatilidad solo afecta a quienes operan en crypto", informaron desde Lemon.

El impacto en Argentina habría sido limitado, pero no nulo. "El token $LIBRA, al momento de su lanzamiento, no se encontraba en las principales billeteras registradas como PSAV en Argentina, como Lemon, y solo se podía comprar en plataformas o billeteras descentralizadas (DEX) que operan directamente en la blockchain de Solana", agregó la exchange.

Una de esas billeteras es Júpiter. "Nos tomamos muy en serio las acusaciones de tráfico de información privilegiada", aseguró la empresa. Y agregó: "Libra fue brutal. Fue brutal para los traders, brutal porque generó miedo, incertidumbre y dudas en nuestro ecosistema".

Decepción de la comunidad cripto

Tras el escándalo de Libra, se alzaron voces de referentes del ecosistema cripto local y global que alertaron sobre lo sucedido. Charles Hoskinson, creador de ADA y Cardano, denunció que en el Tech Forum 2024, en el que Peh se reunió con Milei, le pidieron coimas para reunirse con miembros del Gobierno. "Nos dijeron: ‘nos das algo y podemos conseguirte una reunión. Pueden suceder cosas mágicas'", dijo, haciendo con los dedeos el gesto de contar dinero.

La industria cripto de Argentina reaccionó con una mezcla de estupor e indignación. "Me parece un papelón. Un desastre", se lamentaba el CEO de una billetera cripto.

"Siempre tuvimos mucha expectativa desde que asumió el presidente Millei sobre su posición sobre el mundo cripto y las promesas que hizo Todavía no tuvimos el placer de poder reunirnos con él junto a los representantes de las demás empresas reguladas. Estamos expectantes porque vimos que se reunió con otros referentes que no conocemos, que no sabemos de dónde salieron; nos encantaría que reciba a los representantes que estuvimos trabajando tanto tiempo en pos de esta industria regulada", concluyó, por su parte, Colombo.