Libra gate: la oposición avanza hacia un juicio político contra Javier Milei

La oposición, liderada por el bloque de Unión por la Patria (UxP), decidió impulsar un juicio político contra el presidente Javier Milei tras el escándalo generado por la promoción de una criptomoneda en sus redes sociales. Según pudo saber El Cronista, la decisión política de avanzar con la presentación "ya está tomada", tras acordarlo ayer en una reunión de bloque y se formalizará en la semana que comenzó hoy.

Aunque el tratamiento en sesiones extraordinarias no sería viable, el bloque opositor planea insistir con la iniciativa.

¿Qué desencadenó el escándalo?

El viernes por la noche, Milei publicó un tuit promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA, lo que generó un aumento abrupto en su valor, que pasó de menos de un dólar a casi cinco dólares en pocas horas. Sin embargo, tras el desplome del activo digital, el presidente borró el mensaje y admitió un error. "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión -por eso he borrado el tweet-", explicó Milei en un nuevo posteo.

¿Qué es un juicio político y cómo se inicia en Argentina?

Un juicio político es un mecanismo constitucional que permite al Congreso investigar y eventualmente remover a funcionarios públicos, incluido el presidente, por mal desempeño, corrupción o delitos en el ejercicio de sus funciones. En Argentina, este proceso se rige por los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional. Para iniciarlo, se requiere la presentación de una denuncia formal en la Cámara de Diputados, que debe ser aprobada por mayoría simple. Luego, el Senado actúa como tribunal y decide, con una mayoría de dos tercios, si destituir al acusado.

Los proyectos de Juicio Politico inician por Diputados.

¿Qué medidas tomó el Gobierno?

Ante la polémica, Milei decidió intervenir. Por un lado, solicitó a la Oficina Anticorrupción (OA) que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno, incluido él mismo. Por otro, creó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) compuesta por organismos especializados en criptoactivos, actividades financieras y lavado de activos. Esta unidad tendrá como objetivo realizar una "investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación".

¿Qué implicancias tiene el juicio político?

Aunque el juicio político es un proceso complejo y prolongado, su mera presentación representa un desafío político significativo para Milei, quien asumió la presidencia en diciembre de 2023 con una agenda de reformas liberales. La oposición busca capitalizar el descontento generado por el escándalo, que incluye acusaciones de "estafa cripto". "La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad", sostuvo UxP en redes sociales.