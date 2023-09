Una encuesta muestra el nivel de apoyo a la dolarización: cómo posiciona a Milei

Una encuesta realizada por la consultora política Federico González & Asociados midió que postura tienen las argentinas y los argentinos respecto a la dolarización, la propuesta de Javier Milei de sustituir el peso por la divisa estadounidense.

El relevamiento fue realizado tras las PASO, entre el 24 y el 25 de agosto, cuando los resultados de las elecciones pusieron nuevamente sobre la mesa el tema en discusión, y que hasta la fecha parecía una salida económica poco probable.

En la plataforma electoral de La Libertad Avanza, la medida se menciona en el punto 12 de reformas económicas, y se contempla de la siguiente manera: "Competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización de la economía."



En ese marco, se les consultó a 400 electores que opinión tienen sobre una de principales banderas de campaña del economista liberal para "acabar con la inflación".

Ante la pregunta, "Si hubiera un plebiscito para decidir si Argentina debe dolarizar o no, ¿Qué votaría? " Un 46,9% esta a favor de la dolarización, un 42,4% en contra y un 10,7% no sabe.





Dolarización según la preferencia política: ¿si o no?

En el sondeo los resultados de la actitud sobre la dolarización se segmentaron según la intención de voto a Presidente durante las elecciones pasadas. El grueso de la torta que se mostró a favor corresponde al electorado de La Libertad Avanza. Por otro lado, dentro de la categoría de los que no tienen certeza, el electorado de la Milei es el que también presenta más dudas, paradójicamente.

Dentro de ese universo a favor de los liberales, un 73,2% de los seguidores del economista liberal están de acuerdo, un 14,1% en contra, y un 12,1% no tiene una postura formada.

De los electores que tienen preferencia por la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, un 37,1% ve a la conversión como una alternativa viable, y con 20 puntos porcentuales por encima, un 57,1% se opone a la medida. Por otro lado, el universo de los indecisos llega al 5,7%.

Por último, los simpatizantes de Sergio Massa (UP), son los que rechazan en mayor medida dolarización. De hecho, sólo un 14,6% está a favor, un 82,9% no sabe y un 2,4% no está seguro.

La encuesta no hace foco, no obstante, en el nivel de comprensión de la propuesta de dolarización y sus consecuencias por parte de las personas encuestadas.

¿Qué opinan los economistas?

Martin Burgos es licenciado recibido en la UBA y tiene un Master en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS-París, Francia). Durante diciembre de 2019 y enero de 2021 fue jefe de gabinete de asesores de la Secretaría de Política Económica. Sobre la dolarización, tiene una postura muy contundente: " Es inviable ". Explica que para poder dolarizar el país debería tomar una deuda que sería equivalente al préstamo contraído con el FMI.

En ese marco agrega que "es una medida que no agrada a los exportadores por la caída que puede implicar el crecimiento de las importaciones y la competitividad" . Por otro lado explica que el tipo de cambio propuesto es ilusorio,"si abrís el cepo todo el mundo va a ir a comprar dólares, y lo más probable es que haya hiperinflación".

Y cita un ejemplo : "Es arriesgarse a lo que sucedió en el '89, cuando Pugliese unifica el tipo de cambio, y el austral empieza a subir", expresa Burgos.

En línea con Burgos, Alberto Siglioccoli tiene una visión similar. Fue funcionario del Ministerio de Economía y asesor del Banco Central, y acota que la dolarización es un proceso muy complejo que implica cambios tanto en lo económico como en lo político y lo sociocultural. "Lo veo irrealizable, creo es un slogan de su campaña. Necesita la aprobación de una ley en el Congreso Nacional, y eventualmente una modificación de la Constitución."

Y agrega: "Más allá de los resultados electorales que pueda obtener, necesita mayoría en el Senado, necesita negociar con lo que el considera la 'casta' ", justifica Siglioccoli.

"Al desaparecer la moneda local, quedas atado a la suerte del dólar, a una situación económica ajena-que es EE.UU-y al comercio internacional. En estas circunstancia no es recomendable para la Argentina. Podría resultar uno o dos años, como sucedió con el Plan de Convertibilidad. Pero nuestro país no tiene la productividad de EE.UU .", finaliza.

Martin Kalos, es director EPyCA, una consultoría integral en economía, finanzas, política y comunicación. Y comparte el concepto de que la economía nacional estaría atada de pies a cabeza: " Nosotros no tendríamos ni voz ni voto en la Reserva Federal de Estados Unidos. La tasa de interés,estaria condicionada a sus propias decisiones económicas"

Y explica las consecuencias: "Dolarizar hoy, en Argentina, implica primero una devaluación brutal que empobrecería mucho a la sociedad. Básicamente porque Milei dice correctamente que la dolarización sería al tipo de cambio de mercado.La pregunta es, ¿cuál es ese tipo de cambio?", cuestiona Kahlos

Por otro lado el especialista refuta las declaraciones del candidato presidencial: "Hoy, con este régimen monetario, el dólar representa $730. Pero si vos líberas el cepo e implementas el régimen monetario y cambiario que propone él, ese tipo de cambio es sustancialmente más alto."

En ese marco ilustra un escenario: "Acto seguido como los precios en dólares en Argentina serían mucho más bajos que los precios internacionales, generaría un proceso de inflacionario en dólares".

Y finaliza: "Esto Milei, en parte lo admite cuando dice que tienen que subir los salarios que quedarían atrasados. Pero también quedarían atrasados los precios de la carne o de cualquier servicio transable y no transable".

Miguel Boggiano es CEO de Carta Financiera, y tiene una mirada más afín al potencial candidato libertario. En discrepancia a sus colegas opina que a pesar de reconocer la complejidad del proceso cambiario "es una opción viable que no se va a hacer el primer día, porque hay que brindar las condiciones."

Manifiesta que entre otras medidas es necesario levantar el cepo, y que discutir el tipo de cambio no tiene sentido hasta que no estén los dólares. Otra posibilidad que contempla es utilizar los bonos que tienen activos, "esas letras intransferibles del tesoro, que no valen cero". Además de eso, réplica que hay que ajustar:"Hay que reducir el déficit fiscal, ¿sino de donde vas a sacar los dólares?".

Y concluye: "Hay un montón de respuestas que no se pueden brindar porque depende de los resultados electorales"





El manifiesto de los académicos

El miércoles pasado durante la novena edición del Latam Economic Forum, Milei ratificó su deseo de eliminar el Banco Central y de dolarizar a precio de mercado ($730). La afirmación despertó incredulidad en los sectores políticos y preocupación entre los especialistas.

En ese marco, en las últimas horas se divulgó "El espejismo de la dolarización" un documento que cuenta con la firma de 170 académicos en los exponen los argumentos por los cuáles se manifiestan en contra de la convertibilidad.

Entre las principales exposiciones esta la escasez de dólares en el mercado para rescatar la base monetaria y ofrecer un respaldo razonable a los depósitos, y explican que pese a la credibilidad bancaria de la moneda, en algún momento podría provocar una eventual convergencia que estaría atada a la economía de EE.UU. Por otro lado, advierten de los riesgos de periodos recesivo que podrían traer consecuentemente una mayor tasa de desempleo

El documento detalla que: "Hay, en primer lugar, obstáculos prácticamente insalvables para su adopción: carecemos de los dólares necesarios para rescatar la base monetaria y ofrecer un respaldo razonable a los depósitos bancarios (que, aun así, quedarían sin un prestamista de última instancia en caso de episodios destress financiero). Las propuestas existentes para reparar esta escasez de divisas suponen incrementos absurdos de la deuda pública que comprometerían aún más la percepción de insostenibilidad de las finanzas gubernamentales. La única alternativa, entonces, sería dolarizara un tipo de cambio tan elevado que provocaría una espiritualización adicional de la inflación como consecuencia del colapso de la demanda real de dinero que presumiblemente gatillaría el solo anuncio de avanzar en esa dirección."

Ficha Técnica de la encuesta citada