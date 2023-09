La atracción del outsider: cómo piensan los jóvenes que votaron a Javier Milei

Hace dos años, en medio del Parque Lezama, en la Capital Federal, Valentina cruzaba el pasto para llegar con sus padres al cierre de campaña de Javier Milei para las elecciones legislativas. Había, en su mayoría, hombres y adolescentes varones sosteniendo a gritos el nombre de Milei, que miraba con ojos entrecerrados desde el escenario antes de empezar su discurso. Valentina había decidido votarlo porque sus padres también lo iban a votar, aunque dudaba de algunas de sus ideas. Dos años antes, estaba con sus amigas acampando en las calles cercanas al Congreso, militando la legalización del aborto seguro y gratuito. Cerca, también estaba Tadeo. Como muchos jóvenes, Valentina y Tadeo votaron a La Libertad Avanza en las elecciones PASO de este año.

Javier Milei sacó casi 30% de los votos a nivel nacional, entendiendo también que hubo una participación del 69%, quedando así primero entre los ganadores de las PASO. En total, ganó en 16 provincias y obtuvo cinco millones de votos más que en las elecciones legislativas de 2021.

Cuando se analizó inicialmente el voto a Milei de hace dos años, se hablaba del fenómeno del voto joven entre sus filas; se resaltaba su imagen, figura que emergió al calor del debate en Twitter y videos en Tik Tok, también pasó a ser el político con más horas en la televisión. Los videos de Milei circulaban entre jóvenes de 15, 16 y 17 años, que por momentos tomaban a su imagen con gracia, alguien que vociferaba el discurso de ponerle fin a la "casta" política, liberalizar la economía -ahora el eje es el debate por la dolarización que logró instalar en la agenda política-y la eliminación de ministerios, incluyendo planes sociales y políticas de género.

La rebeldía así dejaba de estar quizás en los ideales de la izquierda, para vestirse de traje y cuestionar el actual sistema político.

Los festejos en el búnker de Javier Milei tras las PASO

Hoy, quien vota a Milei no pertenece a una clase social definida, lo votan desde jóvenes de clase media alta hasta trabajadores informales y personas de barrios populares de los distritos más vulnerables del país.

Javier Milei y el miedo al futuro

"El triunfo de Milei se explica por múltiples causas", indica Solana Camaño, docente de la UBA y periodista. "Lo que observo en mi trabajo con jóvenes es que hay un miedo muy grande al futuro, y me arriesgo a decir que esto es una novedad para esta generación. El futuro siempre fue sinónimo de incertidumbre, pero acá realmente les genera mucha angustia", analiza.

Para Camaño, la crisis económica es uno de los ejes causales del voto a Milei. "Una es la precarización de la vida, la crisis económica, pero no creo que eso alcance. El fenómeno del crecimiento de las nuevas derechas es mundial y se está dando hace rato en varios países y eso tiene que ver con la expansión de la subjetividad neoliberal, de la exacerbación del individualismo, de una visión antiestado, de crecimiento de discursos autoritarios y del repliegue del individuo sobre sí mismo... Y qué imagen más ilustrativa que lo que nos pasó en la pandemia, encerrados en nuestras casas con un tejido comunitario desmantelado. Eso tuvo efectos en los jóvenes que recién ahora vamos a dimensionar", analiza.

El mundo en pandemia, Tik Tok y el fenómeno libertario

Es 2020 y el mundo se cierra. Los adolescentes tienen clases virtuales -los que pueden y tienen acceso a una conexión- y la figura de Milei recorre videos de Tik Tok. Muchos se ríen, lo comparten. Milei de repente es tendencia. Sus frases se transforman en hashtags, sus hashtags en consignas y el mensaje se esparce como fuego.



Carlos Maslatón es economista y figura conocida en medios y redes, estrella tuitera. Con sus análisis, aporta siempre una mirada de quien estuvo ahí, en el núcleo duro de Milei, hasta que su vínculo se resquebrajó por completo y se retiró de la Libertad Avanza. Para Maslatón, el triunfo de Milei en las PASO no sorprende.

"No me sorprendió porque es un fenómeno que respecto de Milei y respecto del liberalismo general lleva una década de desarrollo. Ya en 2021 veía que en aulas enteras de colegios secundarios era todo Milei. Esto para mí se consolidó. Ahora, las incoherencias en política son inevitables. Un pibe que te dice 'yo estoy a favor del aborto legal' lo vota igual. Así funciona la política. Hace diez años Cristina Kirchner sacó el 54% de los votos, ¿eran kirchneristas todos? No. En 2012 y 2013 se generaron tres grandes manifestaciones contra el gobierno, ¿vos pensas que no había gente que había votado a Cristina un año antes?", explica.

Carlos Maslatón

A Carlos lo llaman de todas partes porque entender el fenómeno de La Libertad Avanza es adentrarse también no sólo en una juventud que quiere quebrar al sistema político actual como posibilidad, sino también en una crisis que arrasa. El mensaje que caló en su momento en los votantes estadounidenses ante la figura emergente de Trump, figura que salía de los realitys de televisión y las revistas de chimentos, se propaga de forma similar en el país.

"Hace doce años nosotros, el liberalismo, agarramos las redes. Empezamos de a poco. Del 2008 al 2012 las redes las ganó el kirchnerismo, pero en 2012 empieza a subir el liberalismo. Las redes para Milei fueron algo importantísimo, no sólo Twitter, lo de Tik Tok es una cosa impresionante. Así funciona esto", dice.

Educación pública y lo "moralmente correcto"

Tadeo tiene 18 años y es estudiante en quinto año de la secundaria en Pompeya, Capital Federal. Hace seis años, vino desde Paraguay a la Argentina para tratarse de una grave enfermedad hepática. Allí no lo atendían y en Argentina pudo recibir un trasplante en la salud pública. Tadeo comenzó a militar en La Libertad Avanza cuando lo convocaron por "escrachar políticos" en sus redes. "Me ofrecieron militar en su espacio y ver quién era él, conocerle, cuando yo creía que la política era una basura y bueno", cuenta. Para él, uno de los problemas de la Argentina es la educación pública.

- La educación está muy politizada y sigue estando muy politizada. La educación debe ser laica, tiene que ser respetada la pluralidad de ideas. Con el tema salud también, la salud es un derecho humano a nivel mundial que no le puede ser negado a nadie y bueno. Milei dijo que iba hacer una competencia entre el sector público y el privado para que la gente pueda salir adelante. No se estaría desfinanciando, también en su gobierno se cobrarían impuestos, no los altísimos de ahora.

- Con respecto a la educación pública, ¿por qué decís que es uno de los principales problemas del país?

- Actualmente está gobernando la no norma de antes, la no norma de antes era lo que hoy en día es la norma.

- ¿Cómo sería eso?

- Mira...la norma de lo moralmente correcto para la gente antes era como una norma que se tenía que respetar por el tema de cierta moralidad, por ejemplo, con perspectivas de género, porque fíjate que antes no se charlaba mucho este tema de la ideología de género, no se charlaba mucho el tema de la ESI, que yo tampoco estoy de acuerdo con la ESI. No había cantantes ni películas donde muestren una cierta homosexualidad y adoctrinamiento por parte de estos sectores hacia la comunidad. Porque respetaban la norma. Hoy en día la norma es por ejemplo la película Barbie, que se pueden ver dos muñecas besándose, muestran un cierto lavado de cerebro hacia lo que sería el nuevo futuro.

En el discurso de Tadeo, la sexualidad se denomina "gustos" y eso refiere a que debería desarrollarse en el ámbito privado, sin vincularlo a algo público o político.

"La adolescencia es una etapa fundamental donde uno aprende a convivir con los demás, con los que son diferentes a uno. Hay procesos internos que terminan marcando mucho la identidad y se suelen dar por la demarcación de fronteras: estoy con mi grupo con ciertos gustos y los otros que piensan distinto y se visten distinto. Todos esos procesos importantes para la construcción de la vida en común se dieron en un contexto particular para los jóvenes. Estamos ante un escenario muy particular después de esos años que vivimos", explica Solana Camaño, y agrega: "Por lo general lo que atrae es este discurso anti-casta política y una propuesta económica donde realmente creen que podrán estar mejor porque la situación actual es muy asfixiante. Hay algo de esa personalidad de Milei que atrae a parte de los jóvenes, el discurso contestatario, el carácter, que pone sobre la mesa su furia. Estamos acostumbrados a una dirigencia política más coacheada y más solemne también".

Javier Milei junto a Darío Epstein y Diana Mondino (integrantes de su equipo de economistyas), en el Latam Economic Forum

Los jóvenes y el voto a Milei

José Trogliero es candidato a legislador de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Para él, si la votación fuese solamente entre electores de 16 a 30 años, Milei ya sería presidente.

- Los votos que obtuvo Milei son de los sectores más postergados donde no llega el supuesto "Estado presente". Es el voto de la gente más carenciada que está harta de ver como los políticos tienen cada vez más privilegios y ellos estaban cada vez más pobres. Creo firmemente que Argentina está en una crisis muy profunda, no solo a nivel económico, sino en cuanto a valores morales. Se ha eliminado la cultura del trabajo, tenemos prácticamente un 50% de pobres, el índice de desnutrición infantil es muy preocupante, los niveles educativos estaban por el piso. Creo que es bastante lógico que los chicos voten a Milei, los jóvenes son bastante rebeldes y hoy la rebelión contra el status quo es el liberalismo.

Michelle es periodista y tiene 23 años. Para ella, el voto de los jóvenes se debe a que su generación está "cansada de ver las mismas caras".

- Milei mostró un poco más de empatía con una parte del país que casi ningún político tiene en cuenta, que son los jóvenes; hoy por hoy ninguno piensa en cómo podemos progresar, viajar, proyectar, ni mucho menos pensar en tener un trabajo digno para poder independizarnos.

- ¿Qué pensás de algunas de sus propuestas, como realizar un plebiscito para derogar la ley del aborto legal?

-No tengo una postura formada al respecto. Creo que cada una es libre de hacer lo que sienta con su cuerpo, mucho mejor si hay una ley que lo permita, para que aquellas que lo quieren hacer tengan la posibilidad. De todas maneras, haber votado a un político no implica estar a favor de todas las cosas que dice, es simplemente votar al que uno está un poco más de acuerdo a rasgos generales. Yo voté a Milei y no comulgo con todo lo que dice como la portación de armas o la venta de órganos. Además, dudo mucho que asuma y que lo primero que haga sea prohibir la ley del aborto.

- ¿Cuál es la propuesta que más te atrae de su candidatura?

- La que más me atrae es la de aplicar ''mano dura'' reforzando la seguridad, meter presos a quienes tengan que estarlo, prohibir los piquetes y estoy totalmente de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad.

- ¿Confiás en su plan de dolarizar la economía?

- Es complejo el tema de la dolarización, porque a todos nos atraen más los dólares que el peso argentino en la actualidad. Pero hay que tener los recursos para sacar los dólares. Confío en su propuesta porque es economista y sabe, sin embargo no sé cómo se podría aplicar la dolarización en nuestro país. Respecto al sistema educativo y de salud, estoy de acuerdo con la privatización, mientras haya más puestos de trabajo.

Milei después de las PASO

En las semanas posteriores a las PASO, Milei le bajó el tono a algunas de sus propuestas más polémicas. Negó rotundamente estar a favor de la venta de órganos y la portación de armas. También sus economistas, con el correr de los días, enfriaron el debate por la dolarización: Darío Epstein, uno de los integrantes de su equipo económico, dijo que Milei "tiene una propuesta concreta de dolarización", pero que no la harán "si no hay dólares".

Además, se sumó un condimento crucial: Macri. En entrevistas posteriores al triunfo electoral, Milei se refirió a su vínculo con el ex presidente, hasta habló de la posibilidad de que éste tenga un espacio dentro de su armado político en caso de llegar a la Rosada.

Javier Milei en el Council of the Americas (Télam)

Para Maslaton, todo está por verse: "Puede ser que Milei se convierta en un grandísimo político y que todas las boludeces que dice queden en la campaña y diga 'no, bueno, ahora hago otra cosa'. Estas cosas pasan. Ahora, ¿Milei tendrá la flexibilidad política para moderarse? Yo por ahora creo que no".

Tadeo cree que una posible alianza con lo que Milei llama "la casta" es imposible.

- Milei tiene un impacto grande hacia los jóvenes porque es una persona que nunca promete nada, asume lo que va a hacer. Hay muchas opciones, pero la única solución es el.

- ¿Como ves la posibilidad de que existan futuras alianzas con Juntos por el Cambio en el Congreso?

- Yo no soy nadie para decir si van a haber otras alianzas o no, pero con la casta política está más que obvio que no habrá ninguna alianza.

- Pero en caso de necesitar quórum para el tratamiento de leyes...

- No hace falta eso, vamos a tener mayoría de presencia en las Cámaras. Además, Javier es un tipo que te dice las cosas y hasta ahora nunca te falló. Si a mí me falla, va a ser la primera vez.