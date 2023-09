Mauricio Macri rompió el silencio sobre la dolarización de Milei: "No hay lugar..."

En una entrevista con el canal de noticias TN, el expresidente Mauricio Macri expresó su opinión sobre la propuesta de dolarización planteada por el candidato a presidente por La Libertad Avazanza, Javier Milei.



"Para mí es contundente, la mayoría de los economistas que respeto emite una opinión de que no hay lugar en este momento", advirtió Macri y remató: "Pero igual creo que sería volver a buscar un atajo. Yo dije una vez, basta de atajos. Hay que hacer lo que hay que hacer".

El expresidente hizo referencia a la experiencia de Paraguay, señalando que desde el año 2003, este país independizó su Banco Central y mantuvo una sólida estabilidad en su moneda, el guaraní, sin déficits. Además, resaltó que Paraguay ha experimentado un crecimiento constante durante este período y ha atraído inversiones extranjeras gracias a la seguridad jurídica que ofrece.

Macri expresó su frustración por la falta de acción en Argentina en este sentido, afirmando: "No puede ser que todos los que nos rodean lo han hecho y nosotros no podemos"

El expresidente argumentó que la solución pasa por poner fin al déficit fiscal, reduciendo el gasto público hasta alcanzar un equilibrio financiero total. "Yo creo que todo, incluido el financiero, y bajar impuestos. Porque con estos impuestos nadie invierte".

Macri concluyó la entrevista enfatizando la importancia del equilibrio fiscal y advirtiendo sobre las consecuencias de no lograrlo: "Si vos gastás más de lo que generás, te empobreces y te fundís. Y eso es lo que han hecho tantos gobiernos sin respetar no tener equilibrio. Hay que tener equilibrio. Y si eso no se logra, bueno, no tendremos futuro."