Una diputada de LLA se defendió contra las acusaciones de narcotráfico: “Me compararon con Pablo Escobar”.

La diputada nacional Lorena Villaverde, parte de La Libertad Avanza por Río Negro, aseguró haber sido víctima de una “utilización nefasta” con las acusaciones que recibió en los últimos años sobre su vinculación con el extraditado Federico “Fred” Machado y las denuncias que la relacionaron con el narcotráfico.

Según explicó, esa experiencia fue uno de los motivos que la llevó a escribir Inquebrantable, el libro que presentó el 13 de agosto en el Congreso. Villaverde señaló que decidió contar su historia “con su propia voz” después de atravesar distintas versiones sobre su vida.

Destacó que el libro busca mostrar las experiencias que tuvo que enfrentar y transmitir un mensaje de reconstrucción personal: “cuando uno llega a la orilla no hay que quedarse de este lado sino cruzar y que cuando el fuego lo atravesaste no hay que quedarse a vivir en las cenizas sino volver a renacer”.

Lorena Villaverde respondió a las acusaciones de narcotráfico

Villaverde sostuvo que fue víctima de una utilización política y mediática de situaciones que, según afirmó, fueron presentadas de manera distorsionada.

“La verdad que haber escuchado que yo era narcotraficante y que una de las periodistas me haga una comparación con Pablo Escobar, ya imaginate lo que eso significa para un ser humano y una familia”, expresó Villaverde al recordar aquel episodio. Y fue contundente: “Creo que fue la utilización más nefasta que pudo hacerse respecto de un ser”.

La diputada fue acusada durante la exposición de vínculos entre José Luis Espert (Fuente: HCDN).

La legisladora aseguró en una entrevista con el programa Domingo 630 por Radio Rivadavia, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, que nunca negó las situaciones que atravesó, pero cuestionó la manera en que fueron relatadas públicamente. “Yo nunca negué situaciones que me tocaron vivir, jamás las negué. Lo que sí me negaba era de escucharlas contadas de la manera que hicieron, que no tenía nada que ver conmigo”, afirmó.

También defendió al Gobierno de Javier Milei

Durante la entrevista, la diputada también defendió el rumbo del Gobierno de Javier Milei y cuestionó a la oposición por la estrategia parlamentaria que lleva adelante en el Congreso.

En particular, rechazó que la búsqueda de una mayoría opositora pueda traducirse por sí sola en un proyecto político común y apuntó contra la confluencia de sectores de Unión por la Patria, el radicalismo, espacios de centro y la izquierda.

“Pueden juntar el número, lo que no pueden juntar es un proyecto de país”, sostuvo Villaverde al referirse a los 133 diputados que la oposición busca reunir para la sesión del 9 de septiembre. Para la legisladora, se trata de una construcción circunstancial cuyo principal punto de coincidencia es su oposición al Gobierno.

En esa misma línea, respaldó las reformas impulsadas por la administración libertaria y destacó la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Villaverde defendió el rumbo del Gobierno de Javier Milei (Fuente: Redes Sociales). https://x.com/ElEconomista_/status/1994421629091234224/photo/1

“La emisión monetaria del Banco Central nunca fue gratis, la terminamos pagando todos los argentinos mediante la inflación, la pérdida del salario, la destrucción del ahorro”, afirmó, y sostuvo que la iniciativa busca establecer un límite para impedir que futuros gobiernos recurran a la emisión para financiar desequilibrios fiscales.

También defendió la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, al considerar que implica modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes. “El ciudadano honesto no puede vivir rindiéndole cuentas eternamente a un Estado que durante décadas administró mal cada peso que cobró”, planteó.