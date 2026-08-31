El presidente Javier Milei y su hermana Karina presentaron sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción correspondientes a 2025 en las que quedaron reflejados sus movimientos patrimoniales durante el segundo año en el poder.

Según las DDJJ a las que accedió El Cronista, Milei informó bienes por $ 295,2 millones al cierre de 2025, casi $ 89,1 millones más que un año antes. Su hermana, en tanto, declaró $ 35,3 millones, con un salto del 210% explicado principalmente por la nueva valuación de su departamento.

Depósitos, dólares, ingresos y deudas

El patrimonio declarado por el presidente Javier Milei creció un 43% durante 2025, mientras que el de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se triplicó en el mismo período.

Así se desprende de las declaraciones juradas patrimoniales integrales que ambos funcionarios presentaron ante la Oficina Anticorrupción (OA) el último jueves, en cumplimiento de la obligación anual prevista para los integrantes del Gobierno.

En el caso del Presidente, el total de bienes pasó de $ 206.046.375,48 al cierre de 2024 a $ 295.182.652,87 al finalizar 2025. El incremento fue de $ 89.136.277,39, equivalente al 43,3%.

Milei no había declarado deudas al término de 2024, pero cerró 2025 con una obligación de $ 586.357 con el Banco Supervielle. Por lo tanto, su patrimonio neto —una vez descontado ese pasivo— quedó en $ 294.596.295,87.

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La propia presentación permite dimensionar el efecto de las actualizaciones contables. El Presidente consignó una “diferencia de valuación de los mismos bienes” de $73.005.241,07. Esa suma representa alrededor del 82% del aumento bruto de su patrimonio durante el período.

El principal cambio se registró en la casa de 100 metros cuadrados que posee en la Ciudad de Buenos Aires desde marzo de 2000. El inmueble estaba valuado en $ 38.419.071,20 al cierre de 2024 y pasó a estar declarado por $ 73.573.546,13 en 2025: una suba de $35.154.474,93, equivalente al 91,5%.

En cambio, los dos vehículos del mandatario conservaron el mismo valor. La Mercedes-Benz Sprinter modelo 2015 continuó declarada en $20.173.600 y el Peugeot RCZ Coupé modelo 2013, en $16.254.200.

Otro de los movimientos relevantes apareció en las cuentas bancarias. Una caja de ahorro en pesos pasó de $13.095.495 a $38.644.533. Al mismo tiempo, d esapareció del detalle una cuenta que al cierre de 2024 tenía $7.074.524 y se incorporaron otros saldos menores. En términos agregados, los depósitos en pesos crecieron alrededor de $18,6 millones.

Detalle de la evolución patrimonial de Milei 2024-2025

La cantidad de dólares depositados prácticamente no cambió: Milei tenía u$s 65.542,49 al finalizar 2024 y declaró u$s 65.562,10 al cierre de 2025, apenas u$s 19,61 más. Sin embargo, su valuación en pesos saltó de $67.443.222,21 a $94.802.796,60 por el cambio en el tipo de cambio utilizado para la declaración.

Lo mismo ocurrió con los u$s 20.000 en efectivo que conserva el Presidente. La cantidad declarada se mantuvo intacta, pero su equivalente en pesos pasó de $ 20,58 millones a $ 28,92 millones. También informó $ 680.000 en efectivo en moneda nacional, sin cambios respecto del año anterior.

Los créditos fiscales bajaron de $19.342.309,51 a $16.874.490,83, mientras que los bienes del hogar aumentaron de $2.983.953,56 a $5.158.677,31.

Durante 2025, Milei declaró ingresos netos del trabajo y de otras rentas por $ 81.806.723,92, contra los $ 92.157.396,22 informados en 2024. La caída nominal fue del 11,2%. Sus ingresos correspondientes a renta de empresas y auxiliares de comercio alcanzaron los $ 45.083.979,43, mientras que los provenientes del trabajo personal sumaron $ 48.792.217,80.

En paralelo, sus gastos personales crecieron de $43.391.712,88 a $66.262.044,60, una suba del 52,7%.

El salto patrimonial de Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia declaró bienes por $ 35.312.784,57 al cierre de 2025. Un año antes había informado $11.401.021,93.

La diferencia fue de $ 23.911.762,64, lo que representa un incremento nominal del 209,7%.

Al descontar sus deudas, el patrimonio neto de Karina Milei pasó de $10.559.060,93 a $34.343.313,57. En este caso, el crecimiento fue todavía mayor: 225,2%.

El salto se explica casi exclusivamente por la revaluación de su departamento con cochera de 150 metros cuadrados en Vicente López, adquirido en julio de 2011 y destinado a vivienda. El inmueble pasó de estar declarado por $ 3.992.825,14 a $ 28.162.492,74. La diferencia fue de $ 24.169.667,60, equivalente a un incremento del 605%.

De hecho, la declaración jurada atribuye $24.394.137,87 a la diferencia de valuación de los mismos bienes, una cifra incluso superior al crecimiento total de sus activos. Esto se debe a que, paralelamente, disminuyeron otros rubros, como los créditos fiscales.

Los depósitos y saldos en pesos de Karina Milei aumentaron de aproximadamente $4,4 millones a $5,9 millones. Entre las novedades aparece una cuenta de pago en un proveedor de servicios de pago (PSP) con $3.852.216.

La funcionaria mantuvo $500.000 en efectivo y apenas u$s 76,69 en una caja de ahorro. Sus bienes del hogar, por otra parte, fueron revaluados de $ 25.023,47 a $ 217.610,80.

Detalle de la evolución patrimonial de Karina Milei 2024-2025

Karina Milei cerró 2025 con deudas por $969.471: $909.097 con el Banco Santander y $60.374 con el ICBC . Al finalizar 2024, esas obligaciones sumaban $841.961, por lo que aumentaron un 15,1%.

La secretaria general declaró ingresos netos del trabajo por $ 33.124.206,02 durante 2025, un 7,4% menos que los $35.752.225,78 del año anterior. Sus ingresos brutos por trabajo personal, antes de las deducciones generales, ascendieron a $46.592.078. Los gastos personales, en tanto, pasaron de $31.031.592,04 a $33.688.374,25.

Las cifras corresponden a valores nominales declarados ante la Oficina Anticorrupción. Por esa razón, los porcentajes reflejan tanto variaciones en las tenencias como actualizaciones fiscales y cambiarias, y no representan necesariamente un incremento equivalente del patrimonio en términos reales.