La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento en las asignaciones familiares a partir de mayo de 2026. Dentro de este esquema, se destaca un pago único que supera los $ 140.00 para este quinto pago del 2026. Este plus que el Gobierno decidió mantener está destinado a un grupo de beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Se trata de una prestación económica destinada a acompañar a un grupo específico de hogares vulnerables. La Asignación por Embarazo (AUE) es una ayuda económica mensual que otorga ANSES a personas gestantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Está dirigida principalmente a desocupadas, trabajadoras informales con ingresos bajos, monotributistas sociales y empleadas domésticas que no cuentan con una obra social. El beneficio se puede solicitar a partir de la semana 12 de gestación y se percibe hasta el momento del nacimiento o interrupción del embarazo. Para cobrarlo, es obligatorio inscribirse en el Programa SUMAR, lo que garantiza que la persona gestante se realice todos los controles médicos, vacunas y estudios necesarios durante esta etapa. En cuanto al pago, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto total, mientras que el 20% restante se retiene y se entrega acumulado una vez que se acredita el nacimiento. Tras el parto, la persona suele pasar a cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Cuidado de Salud Integral. A continuación se presenta el cuadro informativo detallado con los montos de la Asignación por Embarazo (AUE) para mayo de 2026, según la resolución oficial y los datos de la nota consultada: ANSES informó que las condiciones para acceder a esta prestación son las siguientes: Para solicitar la Asignación por Embarazo (AUE), los requisitos principales son: