La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los valores que percibirán jubilados y pensionados en mayo de 2026. El esquema incluye una actualización de los haberes en línea con la inflación y la continuidad de un bono adicional para determinados beneficiarios. El incremento será del 3,38%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se aplicará sobre todas las prestaciones. Con la actualización vigente, los montos para el mes quedan de la siguiente manera: El aumento responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función de la inflación de meses anteriores. El refuerzo de ingresos se mantiene para quienes perciben haberes más bajos. El monto completo de $ 70.000 se paga a quienes cobran la jubilación mínima. En el caso de quienes superan ese nivel, pero no alcanzan el total de $ 463.174,10, el bono se liquida de forma proporcional hasta completar ese valor. El calendario de pagos ya fue publicado por ANSES y se organiza según la terminación del DNI. Haberes mínimos: Haberes superiores al mínimo: El mismo cronograma se aplica para la Prestación por Desempleo, que también se organiza según la terminación del documento. El sistema de movilidad actual vincula los aumentos a la evolución del IPC, lo que implica actualizaciones mensuales de los haberes. Con este mecanismo, ANSES busca sostener el poder adquisitivo de las prestaciones, complementando los ingresos con bonos en los casos de menores ingresos.