La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una buena noticia para este mes de junio que alcanzará a los excombatientes y veteranos de Malvinas quienes van a recibir un beneficio especial del Gobierno. Se trata del pago de las asignaciones familiares con el nuevo aumento.

Este beneficio corresponde al Sistema Único de Asignaciones Familiares. El organismo previsional busca garantizar este derecho a quienes defendieron al país. El pago se activará de forma automática según el calendario oficial de junio.

El nuevo monto del beneficio para los veteranos de Malvinas

El Gobierno nacional aplicó un aumento en los montos de estas asignaciones familiares. Esta suba se calcula en base a la nueva fórmula de movilidad oficial. De esta manera, el dinero busca proteger el poder de compra frente a la inflación.

Los beneficiarios cobrarán diferentes montos según la zona donde vivan y sus ingresos. ANSES divide el mapa del país en distintas regiones para calcular los pagos. Las zonas más frías o alejadas suelen recibir un extra en el valor final.

Entre las asignaciones incluidas se encuentran la ayuda por hijo y la asignación prenatal. También se actualizan los montos por hijos con discapacidad y la ayuda escolar anual. Cada trámite debe tener los datos familiares al día en el sistema.

Los montos oficiales de cobro

Asignación Familiar y Tope de Ingreso (IGF) Monto General Monto Zona I Nacimiento (Hasta $5.941.936) $84.478 $84.478 Adopción (Hasta $5.941.936) $505.070 $505.070 Matrimonio (Hasta $5.941.936) $126.489 $126.489 Cónyuge (Hasta $5.941.936) $17.585 $34.887 Prenatal / Hijo (Hasta $1.122.074) $72.474 $72.474 Prenatal / Hijo (Entre $1.122.074,01 y $1.645.630) $48.888 $64.565 Prenatal / Hijo (Entre $1.645.630,01 y $1.899.934) $29.570 $58.195 Prenatal / Hijo (Entre $1.899.934,01 y $5.941.936) $15.257 $29.830 Hijo con Discapacidad (Hasta $1.122.074) $235.967 $235.967 Hijo con Discapacidad (Entre $1.122.074,01 y $1.645.630) $166.932 $227.617 Hijo con Discapacidad (Desde $1.645.630,01) $105.355 $219.150 Ayuda Escolar Anual (Hasta $5.941.936) $55.672 $74.257 Ayuda Escolar Hijo con Discapacidad (Sin tope) $55.672 $74.257

Los requisitos necesarios para cobrar

Para asegurar el cobro es necesario revisar la información en la plataforma digital del organismo. Los veteranos pueden entrar a la aplicación oficial con su clave de seguridad. Allí verán la fecha exacta de su cobro y el banco asignado.

Este pago especial reconoce el esfuerzo de los soldados en el conflicto del Atlántico Sur. El Estado busca mantener actualizados los subsidios y pensiones de este sector de la población. La medida lleva alivio económico a miles de hogares en todo el país.