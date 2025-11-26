Uno de los municipios más masivos de la provincia de Buenos Aires confirmó el pago de un nuevo bono especial de $ 450.000 para sus empleados estatales que beneficiaría a miles de personas

El extra fue acordado en las paritarias y se abonará junto a los haberes del último mes del año que tendrán un aumento y no reemplaza al Sueldo Anual Complementario (SAC).

Pese a que el adicional es de $ 250.000 en total, en diciembre solo se pagará $ 40.000, debido a que se fue acreditando en tres cuotas desde octubre hasta completar ese monto. Será otorgado junto a los salarios y al aguinaldo, aunque todavía no se confirmó la fecha oficial de pago .

Bono de fin de año: quiénes cobrarán un extra de $ 450.000 en diciembre

El pago fue confirmado por el Municipio, donde la administración local anunció una transferencia adicional de fondos para mejorar los ingresos públicos de los trabajadores frente a la pérdida salarial que reclamaba la Asociación de Trabajadores del Estado.

La medida, informada oficialmente por el la intedencia a cargo de Mayra Mendoza, que informó que el bono se divide en dos cobros:

$ 250.000 por el Día del Empleado Municipal de noviembre.

$ 200.000 adicionales por fin de año en diciembre.

Bonos confirmados para empleado estatales de Quilmes.

El oficialismo informó que los aumentos salariales estarán llegando a un acumulado anual de 42,9% en 2025, superando al índice de inflación que informó el INDEC, que a octubre del corriente marca el 24.8%.

Aumento extra para fin de año: cómo se otorga

Quilmes señaló que los trabajadores también verán un 5% de aumento en la liquidación de diciembre que incluirá el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir el aguinaldo.

El municipio informó que el aumento se otorgará a lo largo de diciembre, en tanto que el bono antes de que concluya el año. El adicional se suma al bono de 250.000 pesos que fue liquidado en noviembre para el Día del Trabajador Municipal, que se celebra el 8 de noviembre.

“E n el contexto salarial actual tanto el bono como el aumento ayuda a mejorar la enorme pérdida del poder adquisitivo que han tenido las y los trabajadores”, remarcó ATE sobre el extra otorgado por el municipio.

¿Cómo se paga el bono para empleados estatales?

El desembolso se formalizará antes del pago del medio aguinaldo, tal como figura en el cronograma oficial, y luego de que se paguen los sueldos de noviembre.

Mendoza destacó que “en un contexto de tiempos difíciles” hay un “compromiso continuo de la administración municipal con el cumplimiento de los derechos laborales y la mejora constante del salario y la calidad de vida de los trabajadores”.

Quilmes pagará un bono a empleados y dará un aumento.

Bono para estatales de fin de año: a quiénes alcanza

El beneficio no alcanza a la totalidad de los empleados públicos de la municipalidad de Quilmes, según consignó ATE, que reclamó “también incluya tanto a los trabajadores del Concejo deliberante como del Consejo Escolar”.