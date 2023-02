Un ministro nacional acusa a Juntos por el Cambio de desestabilizar con las Leliqs

Fue uno de los intendentes bonaerenses que reforzó el Gabinete nacional. A fines del 2020 pasó de gobernar su Navarro natal, cargo al que accedió en 2011, a ser Secretario de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y en noviembre pasado escaló a Ministro de ese área, tras la vuelta de Jorge Ferraresi al municipio de Avellaneda.

Si bien es un ministro de perfil bajo, Santiago Maggiotti se convirtió en un interlocutor habitual de los gobernadores oficialistas. También, de los intendentes y de la administración de Axel Kicillof. Leal al presidente Alberto Fernández, Maggiotti a su vez estuvo en el reciente asado de Merlo, organizado por Máximo Kirchner. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat opina sobre la inflación, la reelección de Alberto Fernández y de Kicillof, y acusa a Juntos por el Cambio de querer desestabilizar al Gobierno.



¿Los 6 puntos de inflación en enero impiden definitivamente que la suba de precios empiece con 3 en abril?



Conozco el trabajo que viene haciendo el ministro Sergio Massa y todo su equipo económico para trabajar con esfuerzo para bajar la inflación. Me parece que el año pasado se logró parar y hubo una desaceleración. Empezó una tendencia decreciente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo por parte del área económica. Todos los eneros dan un dato de crecimiento en la serie desde hace 30 años. No es de hoy, y este enero no fue distinto a lo que ocurre siempre. Las dos cuestiones que subieron fueron el turismo y la carne. Por eso se hizo el acuerdo de precios. Se está haciendo un esfuerzo que había empezado a tener resultados en el último trimestre. Ahora nos pone de vuelta en ese trabajo para reforzar los instrumentos que se tienen para bajar la inflación.



Más allá de la situación coyuntural, ¿la inflación es un problema estructural de la Argentina con el que vamos a convivir por mucho tiempo más?

Es un problema que viene desde hace 30 años en la Argentina, Cuando uno analiza que pasamos uno de los tres de los cuatro años de gobierno, arrancamos con 35% de inflación, pasamos dos años de pandemia... ya llevamos casi un año de guerra y no parece que vaya a terminar ahora... La pandemia y la guerra nos impactó en el tema inflacionario. Sobre todo la guerra hizo que los precios y la importación de energía se incrementen fuertemente. Por efecto de la pandemia y la guerra en el mundo, muchos países multiplicaron por cuatro su inflación. Países que no venían acostumbrado a tener 14 puntos de inflación, en los que no hay discusión paritaria. Eso impactó muy fuerte. Es un problema que seguramente va a llevar un tiempo sanear.



De "los ovarios" de Patricia Bullrich a las 6 personas que atropelló en tren: confesiones del líder de La Fraternidad



¿Cómo impacta la inflación en la gestión de Desarrollo Territorial y Hábitat?



En nuestra gestión tenemos la actualización mensual de la UVI (Unidad de Vivienda). Nuestro financiamiento para la construcción de vivienda está atado al valor de la UVI, que tiene una cotización en el Banco Central y que todos los meses se ajusta. Estamos construyendo casi 140.000 viviendas. Entregamos en Salta la llave a la familia 90.000. Son 90.000 familias que van a haber visto o concretado el sueño de la casa propia. Y es una política expansiva: cumple con tres cuestiones fundamentales de nuestro gobierno. La gente puede tener su casa propia. Esa casa es construida por argentinos, por lo que genera empleo. Y la tercera es que más del 90% de los insumos de la construcción terminan siendo de producción nacional y generan empleo directo y un círculo virtuoso en los lugares donde se construye.



NO HABLAMOS DE FEDERALISMO, HACEMOS FEDERALISMO %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



Junto a las provincias y sus gobernadores trabajamos para mejorar las condiciones de vida en todo el país. Hoy inauguramos el primer complejo del programa #CasaActiva en Catamarca. Prometimos, cumplimos y seguimos avanzando%uD83C%uDFD8%uFE0F pic.twitter.com/DhHsXPVKZM — Santiago Maggiotti (@smaggiotti) February 14, 2023

¿La obra pública y la vivienda serán ejes de la campaña electoral del Gobierno?



A pesar de los dos años de pandemia y de la guerra, nunca se paró la obra pública ni la construcción de vivienda. Porque entendíamos la importancia que tiene para movilizar la economía, para generar empleo y, sobre todo, para generar igualdad. Trabajamos para que todos los ciudadanos sean de primera, con las mismas posibilidades de partida. Después depende del esfuerzo de cada uno, pero arrancando de un piso que lo tiene que garantizar el Estado.



Usted es uno de los ministros más cercanos al Presidente y lo suele acompañar en actos y giras por el interior del país. ¿Cómo debe leerse esa presencia suya?



Mi responsabilidad es terminar con cada una de las viviendas que estamos construyendo. En cada uno de los actos en que acompaño al presidente tenemos una entrega de vivienda. Fuimos al Impenetrable en Chaco, a Paraná, a Salta, a Berazategui, a Catamarca e hicimos entrega de la primera casa activa del país. Tenemos una agenda muy nutrida porque casi todos los días estamos inaugurando viviendas.

Además usted se volvió un interlocutor de los gobernadores. ¿Hay una función política ahí?



Yo entiendo la lógica porque vengo de tres gestiones como intendente. Hice ese caminito. En mi casa se hablaba de política, no de fútbol. Fui concejal. Tuvimos una interna del partido, gané la presidencia. Fui intendente. Fui secretario de Hábitat cuando estaba Jorge Ferraresi y hoy me toca ser ministro. Entonces, conozco y soy un apasionado de la política. El vínculo que yo puedo tener con un gobernador o con un intendente también tiene que ver con mi experiencia de gestión. Por eso tratamos de atenderlos rápidamente y darles alguna solución.

¿Alberto Fernández va por la reelección?

Yo conozco a Alberto y creo que por lo que va es por la unidad del peronismo. Está comprometido con que el próximo presidente sea alguien de nuestro espacio político y no de la oposición. Hoy escuchamos que la oposición nos dice cómo hay que hacer las cosas, pero cuando estuvieron en el gobierno a la gente le fue peor.



¿No es su prioridad la reelección entonces?



Entonces va a trabajar todos los días para que quien tenga que ocupar la presidencia en el período 24-27 sea alguien de nuestro espacio. Yo no te puedo decir si va a ser Alberto o no, lo tiene que decidir él. Pero lo que te puedo decir es en lo que trabaja: en la unidad para poder cumplir con ese contrato electoral que asumimos en el 2019. Y para que el Frente de Todos hoy trabaje unido nuevamente para llegar lo mejor posible a la elección y que, a quien le toque gobernar, tenga como prioridad a las mayorías.



¿Qué estrategia potenciaría las chances electorales del Frente: un candidato de consenso o una PASO?



Hoy tenemos una ley de PASO. Lo van a definir el espacio, los dirigentes, la mesa política, quienes tienen esa responsabilidad en el espacio. Hoy tenemos una ley que es de PASO. Entonces, ¿se podría ir a una PASO? Sí, claramente. Si después el espacio decide ir con una lista única, se irá con una lista única. Pero no es algo que hoy se pueda definir. Hay una ley de PASO. Pero si todo el espacio decide tener un candidato único, será así. Lo definirán los conductores de las diferentes líneas que tiene nuestro espacio.



¿Cómo ve la conformación de una mesa electoral para aliviar las internas?



El peronismo está acostumbradísimo a los debates internos, sobre todo en los años electorales. Eso no nos asusta, al contrario: si no lo hiciésemos, estaríamos en un problema. Tiene que ver con diferentes pensamientos, pero siempre entendiendo que la unidad es lo más importante. Siempre hay debates y discusiones que se van a saldar.



El Gobierno busca aprobar la moratoria previsional: ¿tiene los votos?



¿La unidad del Frente de Todos no está en riesgo?



No, vamos a ir unidos a la elección, con grandes chances de volver a ganar la presidencia, la gobernación y cada municipio en que estamos gobernando.



¿Con una inflación tan alta es realmente competitivo el oficialismo?



Yo no lo veo así. Muchos analizan nuestras discusiones porque somos el espacio político que está gobernando. Ahora, también hay que mirar cómo actúa la oposición y cuáles son las discusiones políticas que tiene. Son mucho más subidas de tono y, en algunas ocasiones, con irresponsabilidad.



¿A qué irresponsabilidad de la oposición se refiere?

El documento de quienes fueron gobierno hasta hace 5 minutos buscó desestabiliza la economía, diciéndole a los inversores que no vengan a la Argentina. Y mirá hasta dónde llega la discusión que economistas de ese mismo frente electoral salieron a cuestionar el documento de los dirigentes. Porque son conscientes de que la economía no cuenta con todos los problemas que ese documento describe.



¿Considera que la conducción de Juntos por el Cambio lo hizo a propósito para desestabilizar?



Yo creo que lo hicieron para desestabilizar. Esto de la bomba la arman y te dicen: "Che, si ganamos nosotros, no te pagamos nada". Después salen economistas de ese espacio diciendo que los indicadores que plantean no son tan comprometedores porque, en realidad, todos los indicadores que cuestionaron están por debajo de lo que fueron en el gobierno de Macri. La deuda en pesos, las Leliqs, todos indicadores que tienen números más chicos que los que tuvo el gobierno anterior.



¿Axel Kicilloff es el candidato de consenso en la Provincia de Buenos Aires?



Hasta ahora Axel es el único candidato que ha surgido. También algún intendente se ha planteado. Pero creo que cuando se habla de que podemos ganar la elección nacional, eso hace que podamos ganar la provincial. Tenemos un montón de políticas públicas que mostrar.



¿Cómo cuáles?



Tenemos el índice de mortalidad infantil más bajo desde que se empezó a medir. Entregamos la vivienda 90.000 y, en marzo, la vivienda 100.000. Estamos con más de 5.200 obras públicas en ejecución, de las cuales casi la mitad, ya se terminaron y entregaron. Tenemos crecimiento económico, de empleo, récord de exportaciones. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno mira los diferentes ministerios, tenemos un montón de políticas públicas que dan respuestas, que acompañan el crecimiento de la Argentina.

¿Cuán importante será la construcción del gasoducto Néstor Kirchner?



Perón hablaba del autoabastecimiento energético. Y cuando terminemos, a mitad de año, el gasoducto Néstor Kirchner podremos empezar a revertir esa balanza comercial de importación de energía. Porque hoy gastamos millones de dólares en importaciones y, a partir de que tengamos el gaseoducto, vamos a tener un superávit muy importante en el país. Se van a fortalecer las reservas del Banco Central. Argentina tiene una posibilidad muy importante para adelante. Tenemos inversiones muy importantes en energía, en litio, en gas, en petróleo.



¿Qué cambia con la incorporación de Agustín Rossi como jefe de gabinete?



A Agustín lo conocemos por su impronta de trabajo y es un hombre de la política. Juan Manzur tomó la decisión junto a los compañeros de Tucumán de que sea candidato a vicegobernador. Porque él veía como imposible cumplir las dos funciones. Agustín va a imponer su impronta que es de mucho trabajo y vocación, en conjunto con todos los ministros.





¿Le preocupa la brecha que existe entre la agenda de la política y la de la sociedad?



El calendario electoral es desde que se inscriben los candidatos hasta el momento de la elección. ¿Se adelantaron los tiempos? Y sí, puede ser que se hayan adelantado los tiempos pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Como Estado tenemos que solucionarle los problemas a la gente, entendiendo que este es un año electoral y que en octubre va a haber elecciones, pero sin perder de vista o dejar de lado que lo importante es seguir adelante con la gestión y para que ello ocurra, los argentinos tienen que notar que estamos preocupados por sus problemas.