Otro asesor de Milei cuestionó el rumbo económico del Gobierno: "No veo la recuperación de la que hablan"

Teddy Karagozian, uno de los empresarios que forma parte del consejo de asesores del presidente Javier Milei, cuestionó este martes algunos aspectos del plan económico del Gobierno y aseguró que el gasto privado "está bajando más rápido" que el gasto público.

Sobre el andar del Gobierno y el supuesto atraso cambiario que señalan algunos especialistas, el empresario textil señaló: "Muchos economistas renombrados creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $ 1000, creen que a $ 1500 podría ser, aunque yo creo que tampoco alcanza. Hay un gasto del Estado monumental".

En este sentido, Karagozian habló de una oleada de despidos en el sector privado.

"La razón del gasto público es que empresarios como yo no queremos emplear, porque cuando sube la demanda compramos más máquinas que lo que deseamos emplear gente. Y esa gente desempleada se convierte en gasto público para el gobierno que sea", explicó durante una entrevista televisiva.



Consultado por las últimas medidas económicas del ministro Luis Caputo, Karagozian no se mostró entusiasmado y pidió por más iniciativas que ayuden a evitar una devaluación que a esta altura cree inevitable.

"Yo entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, ¿y después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado si los empresarios, por la recesión, estamos despidiendo más rápido que lo que el Estado está despidiendo para bajar el gasto? Esto es notorio, la gente que yo conozco no tiene buenos números, no veo la recuperación de la que algunos hablan, aunque el Presidente tiene más información que yo", profundizó.

"Cuando uno ve que esto no tiene solución temprana, tiene que despedir lo antes posible porque después quizás no tiene capacidad financiera para pagar la indemnización de esos empleados. Ante esa disyuntiva, si lo despedís antes sobrevivís a una invernada larga. Estamos bajando el gasto privado más rápido que lo que está bajando el gasto público, que yo creo que lo están bajando en cantidad pero no en proporción y en dólares", apuntó.

Además, Karagozian se mostró de acuerdo con aquellos que hablan de un evidente atraso cambiario.

"Creo que el dólar está atrasado, aunque no sea simpático decirlo. ¿Devaluar el dólar resuelve el problema? No, pero si uno no hace cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos que hacen caros los productos, hay que devaluar", aseveró.

"Argentina está carísima en dólares y en sueldos. Yo, honestamente, sufro viendo lo que gana la gente pensando en lo que gastamos en el día a día. Es cierto que los gastos no son los mismos, pero el alimento lo pagamos en el supermercado igual, y eso es carísimo. ¿Cómo puede ser que el arroz salga más caro que en Inglaterra? Hay algo que no está bien", agregó el hombre de negocios.

Por último, y al hablar de lo que sucede en el rubro textil, Karagozian dijo que la ropa es cara por los impuestos.

"Lo que es caro es la ropa importada. Pero no por el arancel, sino porque se vende en un shopping donde se paga de alquiler más de lo que se pagó por la ropa", dijo en diálogo con LN+.

Además, apuntó contra Javier Lanari, mano derecha del vocero Manuel Adorni, quien en las últimas horas cuestionó el precio de las prendas.