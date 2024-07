Atentado contra Trump: cuál fue la reacción del Gobierno argentino

La Oficina del Presidente, Javier Milei, publicó una carta en las redes sociales donde repudia el intento de asesinato contra Donald Trump y asegura que no solo es un ataque al exmandatario norteamericano sino a "la democracia y al mundo libre".

"El Presidente Javier Milei expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato contra el ex Presidente y candidato a la presidencia Donald Trump. La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre ", consideraron.

Además, agregaron que "la República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente, y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene enérgicamente este atentado y se una en la lucha contra los enemigos de la libertad"



El comunicado de la Oficina del Presidente por el atentado contra Trump

Milei también emitió un mensaje en su cuenta personal donde asegura que fue un "cobarde intento de asesinato" y apunta contra la "izquierda internacional" como culpable del hecho.

"Todo mi apoyo y solidaridad al Presidente y candidato Donald Trump, víctima de un COBARDE intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas", comenzó.

"No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria. Espero la pronta recuperación del Presidente Trump y que las elecciones en los Estados Unidos se realicen de forma justa, pacífica y democrática", cerró Milei.



El vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó un tweet apenas se conoció el atentado contra la vida de Donald Trump, candidato republicano en los Estados Unidos, del que sobrevivió con heridas leves en su oreja.



Trump sufrió un tiroteo en un acto de su campaña en la que busca regresar a la Casa Blanca y se lo vio con sangre en su rostro. Según informaron fuentes republicanas, estaría en el hospital, pero fuera de peligro.

Adorni, vocero de Javier Milei, figura muy cercana a Trump, lanzó un mensaje donde puede verse la foto del expresidente norteamericano apenas ocurrió el tiroteo en el mitin de Pennsylvania y lo acompañó con su clásica frase "Fin.".

Milei se reunió con Trump hace algunos meses durante un encuentro de la derecha en los Estados Unidos y el expresidente siempre mostró su apoyo para el mandatario argentino, al cual le dedicó publicaciones en las redes y hasta un video en la campaña.

Cristina Kirchner también repudió el atentado

"Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania", escribió Cristina Kirchner, expresidenta de la Argentina.

Además sostuvo: "Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica".



Cristina Kirchner sufrió un intento de asesinato en 2022 cuando regresaba a su casa del Senado. En esa oportunidad, la bala no salió del arma. Actualmente se produce el juicio a los responsables.