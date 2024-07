Cuántos dólares perderá el BCRA con la intervención que anunció Caputo

El mercado muestra preocupación y cautela ante la dinámica que tomarán las reservas del Banco Central durante los próximos meses, a partir del esquema de ventas de dólares con el que el ministro Luis Caputo buscará mantener estable la cantidad de pesos en circulación para reducir los niveles de inflación y brecha cambiaria.

El panorama no es claro porque se desconoce el nivel de intervención que finalmente se realizará. De hecho, en las dos primeras ruedas de la semana no lo hizo. Hasta ahora, sólo se conoce la estimación del BCRA, que calcula que absorberá $ 2,5 billones adicionales a los que esteriliza por el superávit fiscal, unos u$s 1900 millones.

Lo que está claro es que en los próximos meses la dinámica de las reservas netas será mucho más negativa de lo previsto anteriormente. Básicamente, porque la estacionalidad hace que el Central compre menos divisas en la segunda mitad del año. Ahora, el saldo neto será menor aún debido a las ventas que hará el Gobierno.

Cuántas reservas puede perder



Las reservas brutas del Banco Central registraron este martes una caída de u$s 559 millones millones y quedaron en u$s 27.613 millones. La baja fue explicada en su totalidad por un pago de vencimiento de deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) por 487,5 millones de DEG, equivalentes a 646,5 millones de dólares.

Los operadores del mercado estiman que con la aplicación del esquema de intervención las reservas netas, que se mantienen negativas por alrededor de u$s 4000 millones, podrían caer u$s 1500 millones más hasta finales de agosto. Si el esquema se mantiene, las tenencias netas terminarían el año en u$s 7000 millones negativas.

Más allá de la aplicación del esquema de intervención, las reservas netas cerrarán julio en niveles aún más negativos que los actuales debido a los pagos de vencimientos de deuda, que no alcanzan a ser compensados con las compras de divisas que realiza el Central a través del mercado oficial de cambios, de acuerdo con el economista Gabriel Caamaño.

Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, estima que las reservas netas del Central se ubican en u$s 4268 millones negativas, incluyendo los pagos previstos relacionados con el Bopreal durante los próximos doce meses. Sin incluir estos compromisos, la cuenta daría aproximadamente u$s 2030 millones negativos.

Vitelli sostiene que el escenario es incierto porque no se sabe exactamente hasta qué punto el Gobierno cumplirá con la intervención que estimó. Pero advierte que se dificultará la acumulación de reservas por la estacionalidad y las ventas de dólares para absorber los pesos emitidos, en un contexto de muy baja monetización de la economía.

"Si bien las reservas netas mejoraron con este Gobierno respecto a lo heredado, la posición está lejos de ser holgada. Ante un semestre en que el BCRA es estacionalmente vendedor en el mercado oficial, es de esperar, salvo alguna modificación, que las reservas caigan en los próximos meses", destaca Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS.

La velocidad de caída de reservas, de acuerdo con Franco, dependerá principalmente de la rapidez del ritmo de esterilización de pesos mediante el esquema de ventas de divisas en la Bolsa, por lo que habrá que seguir de cerca tanto la dinámica de flujos en el mercado oficial de cambios como los niveles de intervención en el MEP y CCL.