La empresa Hilado SA -propiedad de TN Platex, uno de los grupos textiles más importantes del país- pidió su concurso preventivo de acreedores. El pedido se produce en un momento en el que los empresarios textiles están en la mira del Gobierno, que los apunta por cobrar precios demasiado altos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la industria textil se encuentra produciendo con menos del 30% de sus máquinas en uso, lo cual ubica al sector como el que tiene más capacidad instalada ociosa en este momento en la Argentina. El grupo TN Platex es propiedad de Teddy Karagozian, el principal empresario textil de la Argentina y quien supo formar parte del grupo de asesores de Javier Milei a inicios del mandato del libertario. “Ante el contexto económico actual, Hilado SA ha solicitado la apertura de su concurso preventivo, con el objetivo de afrontar sus compromisos ordenadamente y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales”, dijo la empresa. Entre sus argumentos, la compañía señaló que “durante los últimos meses, la industria textil argentina fue fuertemente impactada por una combinación de factores adversos". Entre ellos, mencionaron “la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada, y el escaso y el elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el 2025″. Además, en su comunicado afirmó que esta presión simultánea redujo drásticamente el nivel de actividad y la rentabilidad del sector, llevando incluso a algunos operadores del sector a comercializar productos por debajo de sus costos de producción. “La empresa reafirma su compromiso con trabajadores, proveedores y clientes y con la industria textil, tal como lo viene haciendo hace 70 años. El objetivo es ordenar los pasivos, facilitar la venta de activos no estratégicos y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, en un marco de transparencia y responsabilidad", sostuvieron desde la compañía.