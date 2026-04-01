En los primeros meses del año, con la apertura de negociaciones paritarias en la mayoría de los sectores, la pregunta por el salario se vuelve central. Lejos de ser solo curiosidad, estas búsquedas funcionan para conocer el valor de mercado de cada tipo de empleo, comparar ingresos actuales o incluso evaluar un cambio de rumbo y Google es el canal que une una duda con una respuesta. Para conocer qué temas inquietan a los argentinos, tanto en tiempo real como a lo largo de los meses o los años, se pueden analizar sus búsquedas en Google a través de Google Trends. Durante los últimos 30 días, según los datos de la plataforma, cinco consultas alcanzaron la categoría de Breakout, lo que indica un crecimiento exponencial y repentino de búsquedas, superior al 5.000% en comparación con el período anterior. El interés se diversificó entre roles técnicos, empleos operativos y cargos de la función pública. Ingeniería civil lidera las tendencias, reflejando un marcado interés por el techo salarial de los profesionales del sector técnico. La consulta por el sueldo en McDonald’s se posicionó como una referencia clave para el segmento de primer empleo y roles operativos. El sueldo de los legisladores nacionales volvió a estar en el centro del debate, con picos de búsqueda tanto para “diputado en Argentina” como para “diputado nacional”. Y en el último lugar de las consultas explosivas aparece algo que no es tiene que ver con salarios: “cuánto va argentina”, que nos define cómo la búsqueda de una cifra tiene más de un hallazgo posible. Más allá de los términos que explotaron en volumen, otras profesiones mostraron subas porcentuales muy sólidas en Google. Estos números suelen coincidir con los meses en los que se cierran nuevos acuerdos o se aplican cláusulas de revisión. La búsqueda "abogados en Argentina" registró un incremento del 190% en las búsquedas sobre sus honorarios. Personal militar: El interés por sus escalas salariales de personal militar creció un 120% con la búsqueda “cuánto gana un militar”. Con un aumento del 70% en las búsquedas de Google, este rubro sigue siendo uno de los más consultados debido a la frecuencia de sus actualizaciones paritarias.