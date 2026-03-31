La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró un nuevo acuerdo paritario con las principales cámaras empresarias del sector que regirá durante los meses de abril, mayo y junio de 2026. El acuerdo incluye un aumento salarial del 5% y el pago de un bono extraordinario de $ 120.000 que aplicará a todas las categorías. El convenio se firmó junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación. Según lo establecido, la suba del 5% se distribuirá en tres tramos: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. En abril las escalas quedarán del siguiente modo: A esto se suma el pago de un bono extraordinario de $120.000, que alcanzará a todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo. El acuerdo mantiene, además, un esquema de monitoreo constante sobre la evolución de los precios. El objetivo es evitar que los salarios queden rezagados durante el primer semestre del año y habilitar revisiones en caso de ser necesario, explicaron desde el sindicato. El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó el resultado de la negociación y puso el foco en el equilibrio alcanzado entre trabajadores y empresas. “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”, afirmó. El dirigente remarcó también la necesidad de sostener el empleo en un escenario complejo. “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”, agregó.