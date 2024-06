Un asesor clave de Milei contó qué falta para levantar el cepo

El economista Fausto Spotorno, quien forma parte del consejo asesor del presidente Javier Milei, se refirió en las últimas horas al proceso de "ordenamiento" que viene llevando adelante el Gobierno y reveló qué es lo que falta para avanzar con la salida del cepo.

"El consejo asesor del que forma parte mira un poquito más allá del ajuste fiscal, la política monetaria o la reforma laboral. Es un grupo de gente que está en la economía real y que no forma parte del Gobierno. Para lo que es la macro y la micro está el Ministerio de Economía", contó Spotorno sobre cuál es su rol como asesor del presidente.

Al analizar la dirección en la que se está moviendo el ministro Luis Caputo, el economista habló de un proceso de ordenamiento que consta de tres etapas, una de las cuales ya se cumplió.

"Es un país que está en un año de transición, después de un programa económico que estaba super agotado desde hace más de diez años. La gran pregunta es qué hacer después de eso, y tanto el gobierno como la gente decidieron hacer un cambio radical. En el primer trimestre eligieron sentarse arriba de la caja, hacer lo mismo que hace alguien que llega a administrar una empresa quebrada. Se les pagó a los que les pudo pagar y se negoció con quienes no se pudo", señaló.

"En esta segunda parte, donde se está discutiendo la Ley Bases y el paquete fiscal, y donde ya se ejecutaron algunas reformas con el DNU, se salió de la etapa de quiebra total y entramos en la de ordenamiento. Y luego vendrá la etapa final, que es la de la salida del cepo", agregó Spotorno en diálogo con Radio Splendid.

"Un proceso que probablemente dure todo el semestre"

La salida del cepo es el gran interrogante alrededor del Gobierno. Mientras Milei asegura que es cuestión de semanas, economistas que no forman parte de la administración hablan de plazos más largos.

"Va a ser todo un proceso salir del cepo, probablemente dure todo el segundo semestre. Si mañana sacamos el cepo y Estados Unidos sube la tasa de interés, y Europa y Japón hacen lo mismo, se te viene un movimiento de salidas de capitales frente a los que el Banco Central, que está quebrado, no tiene capacidad de hacer nada", explicó.

"El problema que tiene el BCRA es que no puede controlar el tipo de cambio porque no tiene dinero y no puede controlar la tasa de interés porque emite pesos todo el tiempo, porque tiene que pagar los intereses de sus propias deudas. Es como pedirle a alguien que esté quebrado que te administre la plata. Por más que saques el cepo hoy, no tenés ninguna de red de contención", indicó.