Diego Giacomini dispara: "Milei, Caputo y Bausili mienten"

Diego Giacomini rompió su relación con Javier Milei en septiembre de 2020, cuando el hoy presidente le confió cuál era su plan estratégico para incursionar en política, con quiénes tejería alianzas y cuál sería su financiamiento. Cuatro años después, el director de la consultora E² (Economía y Ética) es un acérrimo crítico de la política económica del Gobierno, al que le falta, según su mirada, "credibilidad y reputación".

"A Javier lo están usando", desliza en su estudio, ubicado donde Núñez se confunde con Belgrano. Cuando es consultado sobre el saneamiento del Banco Central, dispara: "Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili mienten".

"Este es un gobierno que hace un terrible ajuste fiscal que está basado en suba de las tarifas, ampliación de la base imponible de impuestos, mayor fiscalización. Esto no procura ser otra cosa que una traslación de generación de riqueza del sector privado al público. Además, una parte neurálgica del plan económico es hacer que pymes tengan que desahorrar, vendiendo dólares para financiar gasto corriente, pagar costos variables y fijos", asevera.

- ¿Qué pasará cuando empresas y familias no tengan más dólares para vender?

- Los argentinos tienen entre u$s 300.000 y 400.000 millones fuera del sistema. Los políticos viven hablando de este monto de dinero porque se quieren apropiar de una parte. Y acá no es una excepción el gobierno de Javier Milei. Es más de lo mismo porque también quiere poner un blanqueo y que traigan una parte de esos dólares. Hablan de dejarnos inmovilizados por un tiempo en una cuenta especial dentro del sistema bancario. Cuando vos dejas inmovilizado algo, estás renunciando a la propiedad de ese dinero por un determinado tiempo. La dejas inmovilizada a favor del Estado. Un Estado que tiene un Banco Central cada día más quebrado. El sector público se quiere hacer de dólares con el blanqueo para financiar vaya a saber qué.

- ¿Por qué decís que el Banco Central está quebrado?

- Cuando yo meto en la cuenta los pasivos monetarios relevantes del Banco Central, la Base Monetaria, los pases, los Bopreales, nos encontramos con que la Base Monetaria pasó de $ 10 billones a $ 12,6 billones y los pases pasaron de $ 21 billones a $ 32 billones. Entonces, los pasivos monetarios totales en pesos aumentaron con este Gobierno de $ 31 billones a $ 45 billones. Si lo mido al dólar Contado con Liquidación, pasó de u$s 31.000 millones a u$s 42.000 millones de dólares. En estos cinco meses, los pasivos monetarios en pesos del Banco Central aumentaron unos u$s 11.000. Si a esto le agrego los Bopreales, todos los pasivos monetarios relevantes del BCRA aumentaron u$s 14.000 millones. Y del otro lado, las reservas totales aumentaron solamente u$s 8.000 millones.

-Pero Milei, Caputo y Bausili dicen que están saneando el balance del Banco Central....

-Mienten. Mienten. ¿Por qué mienten? Porque hacen un análisis miope del balance del Banco Central. Hablan del balance del Banco Central y lo que están mirando es el activo, no están mirando su contrapartida que es el pasivo y consecuentemente no tienen en cuenta el patrimonio neto del Banco Central. Como ahorramos en dólares, miramos el patrimonio neto del Banco Central. Porque con el cepo, los exportadores están obligados a pasar con el BCRA. ¿Qué probabilidad hay que te pague los dólares que vos quieras para ahorrar o para producir? Eso sale justamente de mirar el patrimonio neto. Si se deteriora, a mediano y largo plazo hay mayores expectativas de devaluación y mayores expectativas de inflación.

-¿A mediano y largo plazo habrá un salto del tipo de cambio?

-Al 15 de abril, el gobierno de Javier Milei compró u$s 13.599 millones. ¿Qué quiere que no sepas? Que esos dólares fueron comprados con emisión monetaria. Tuvieron que emitir $ 11,3 billones de base monetaria, casi una base monetaria entera. De esos u$s 13.599 millones, el Banco Central solamente se pudo quedar con u$s 8.151 millones, el 60% de lo que compró. De esos u$s 13.599 millones, el Banco Central de Bausili le tuvo que dar al Tesoro encabezado por el ministro de Economía, su socio de la consultora Toto Caputo, u$s 4.294 millones. Esta base monetaria que se emitió tuvo que ser retirada del mercado para no generar presión inflacionaria. Se retiró con los pases, que aumentaron casi $ 11 billones.

-Ellos dicen que aumentaron los pases pero que desarmaron las Leliq.

-Sí, pero los pasivos remunerados aumentaron.

-¿Se puede levantar el cepo con las reservas que hay hoy?

-Levantar el cepo es función directa de la reputación y la credibilidad del programa económico y del Gobierno. Reputación es hacer coincidir lo que digo con lo que hago a lo largo del tiempo. Cuanta mayor reputación tenga, la gente me cree más, con lo cual formo expectativas y esto genera un círculo virtuoso. Tenemos un Gobierno que no se anima a levantar el cepo con la licuación de los agregados monetarios que hay. En octubre de 2019 había $ 100 de billetes y monedas en la calle; hoy hay $ 38. ¿Para qué? Para que no haya pesos para correr contra el dólar.

- Entonces vos crees que si levantas el cepo no va a haber una corrida cambiaria.

-No, yo creo que hay muy pocos pesos para correr contra los dólares. Por eso insisto que las condiciones son bastante positivas para abrir el cepo. ¿Cuánto más querés licuar la cantidad de dinero para estar tranquilo de que si abrís el cepo, el tipo de cambio no va a saltar mucho? Si seguís licuando los agregados en términos monetarios, el nivel de actividad va a seguir cayendo parejo. Acá ves que el Gobierno tiene un problema de reputación y credibilidad. ¿A dónde lo ves? En que la inflación baja poco y muy lento. El Gobierno lo sabe porque sino no postergaría los aumentos mensuales de luz y de gas, agrandando los problemas fiscales.

- El presidente niega que haya atraso cambiario. ¿Vos coincidís con él?

- Nadie puede saber cuál es el precio de equilibrio del tipo de cambio.

- Porque hay cepo.

-No, nunca podés saber cuál es. Intentar calcularlo es un error epistemológico de la ciencia económica. Está mal. Acá estoy de acuerdo con el presidente. Ahora bien, si no te animás a abrir el cepo y lo prolongás, eso permite inferir que el policymaker sospecha que, si lo deja en libertad, el tipo de cambio se elevará a un nivel más alto del que tiene actualmente.

-¿Milei conoce estos efectos de prolongar el cepo?

-Milei lo sabe y yo creo que se va a poner nervioso semana tras semana y mes tras mes porque no lo logra abrir. Él tiene muy bien claro que dejar el cepo es un problema ético y filosófico en términos de la filosofía liberal y la ética de la propiedad privada. Se aleja la reactivación, se aleja la inversión. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque como todo Gobierno, solo se ocupa del cortísimo plazo, tratando de enmendarlo y de que no se vaya al demonio. Protege su propia posición y su poder político de momento, hipotecando y dificultando el mediano y largo plazo. Lo mismo que hacen todos.