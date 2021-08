Trotta contra Larreta por la vuelta a clases sin burbuja: "Es una irresponsabilidad y nuestros hijos lo van a confirmar"

"Nuestros hijos van a ser los que van a confirmar si el distanciamiento físico sirve o no" , alertó el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta esta mañana en alusión a la decisión del gobierno porteño de que la vuelta a clases presenciales tras el receso invernar se lleve adelante sin guardar la distancia de un metro y medio dentro de las aulas recomendada por los especialistas.

"Hay que sostener distanciamiento físico dentro del aula", subrayó el ministro de Educación en un reportaje con Radio con Vos, al aludir a las recomendaciones que hacen los especialistas en el marco de la pandemia de Covid-19. Según aseguró, "eso es lo que están haciendo todas las jurisdicciones", salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con la provincia de Mendoza.

"Si ellos tienen evidencia que permita afirmar que la escuela es un espacio donde volver sin distanciamiento, que lo compartan", chicaneó el funcionario, en alusión a las dos gestiones opositoras.

Es que, según aseguró el ministro, las autoridades de ninguno de los dos distritos que optaron por considerar "burbuja" al aula en su totalidad , le han proporcionado información al respecto. "Todas las escuelas deberían cumplir los protocolos, que es distanciamiento, ventilación cruzada y el tapabocas", insistió Trotta.

"Hasta ahora, el ministro (Fernán) Quirós no ha presentado ninguna evidencia científica que permita dejar en claro que no es un riesgo adicional eliminar el distanciamiento físico", se encargó de aclarar Trotta. E insistió con que el distanciamiento social no es una decisión educativa, sino de "las áreas sanitarias" para tener un regreso seguro a las aulas.

"Creo que no los tiene", dijo sobre los datos a partir de los cuales habría tomado esta decisión la gestión de Larreta. "Habría que preguntarle al ministro Quirós", añadió, para luego advertir: "Nuestros hijos van a ser los que van a confirmar si el distanciamiento físico sirve o no. Y a mí, eso me parece una irresponsabilidad", disparó.

"Si nos presentan evidencia a todas las jurisdicciones de que podemos eliminar el distanciamiento, yo voy a ser el principal promotor de esa modificación", aclaró. Asimismo, alertó que el caso de Mendoza es aún más grave porque ha planteado eliminar el distanciamiento en todos los niveles educativos mientras que la CABA optó por comenzar por los últimos años de la escuela secundaria.