Nicolás Trotta reveló cuándo fue la última vez que habló con Alberto Fernández y cuál fue el episodio que tensó su vínculo

El ex ministro de Educación Nicolás Trotta se refirió este sábado a su expulsión del Gabinete, se mostró sorprendido al respecto, y confesó públicamente que "no imaginaba" que el presidente Alberto Fernández pudiera tomar esa decisión.

No obstante, reconoció que tuvo varios desencuentros con el jefe de Estado e hizo alusión a un episodio en particular -ocurrido semanas atrás- que marcó un antes y un después en su relación. "Desde ahí no conversamos más" , recordó.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el ex titular de la cartera educativa reconoció: "A mí me sorprendió la decisión del Presidente, más allá de que habíamos tenido diferencias públicas y desencuentros a lo largo de poco más de 20 meses de gestión".

"Pero bueno, creo que cuando uno colabora en un Gabinete siempre tiene que plantear lo que considera correcto", deslizó.

Al ser consultado sobre los eventos específicos que provocaron roces en su vínculo con el mandatario, Trotta se remontó en primer lugar a un "desencuentro público en el mes de abril vinculado a la presencialidad en el AMBA".

Y, luego, puntualizó el acontecimiento que generó una ruptura en el diálogo con Alberto Fernández. "No he hablado con el Presidente desde el momento en el que tuvimos la discusión por ese intercambio vinculado a lo que fueron sus declaraciones vinculadas a una maestra " de la Matanza.

Se trata de Laura Radetich, docente de la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte, de la localidad de Ciudad Evita. La mujer había sido filmada por un alumno cuando discutía, en plena clase, con otro estudiante sobre el gobierno del ex presidente Mauricio Macri y realizaba una encendida defensa del kirchnerismo.

Tras la difusión del video, Alberto había expresado: "que haya tenido ese debate es formidable , porque abre la cabeza e invita a pensar (...) Es evidente que e l chico tiene una idea formada que es resultado de escuchar cosas dichas".

Al respecto, de manera terminante, el ex ministro sentenció: "Él manifestó su mirada y yo sostuve la mía".

Por último, Trotta contó cómo se enteró de su despido y detalló que fue el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien se lo comunicó. Fue el día viernes, precisó, "unos minutos antes del anuncio que llevó adelante la Casa Rosada".