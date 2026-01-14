En esta noticia Manejo del fuego: cómo quedó la ejecución en el Presupuesto 2026

En medio de la crisis ígnea en la provincia de Chubut, y tras los reclamos del gobernador Nacho Torres, el Gobierno nacional evalúa el envío de dinero discrecional para luchar contra los incendios que arrasaron ya con 12 mil hectáreas de bosques nativos. El monto se definiría en los próximos días.

Así lo confirmaron en diálogo con El Cronista fuentes allegadas al gobernador chubutense. El ministro del Interior, Diego Santilli, se habría comprometido con Torres a enviar el dinero necesario.

El funcionario visitó la semana pasada la provincia en medio de la búsqueda de voluntades para aprobar la reforma laboral en el Congreso. Pero terminó su visita con un paso por las zonas afectadas, junto al jefe provincial.

Asimismo, se reprogramó a última hora de anoche su visita pendiente en el día de hoy a la provincia por el anuncio de lluvias en la región, Tenía previsto hacer pie en la provincia acompañado de Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad Nacional bajo cuya órbita quedó la agencia que enfrenta estas emergencias.

“Estuvo la semana pasada en Chubut con el gobernador Nacho Torres, trabajando de manera mancomunada y coordinando todo el despliegue territorial de las fuerzas nacionales que actúan en el lugar”, aseguraron desde el lado de Santilli.

En medio de esta cruzada política libertaria, la Patagonia experimenta la mayor sequía desde 1965 y el gobernador de Chubut adivirtió, sin nombres, que un buen funcionario transfiere las partidas que corresponde.

El Cronista

Como ya es de público conocimiento, el Gobierno solo ejecutó la mitad del presupuesto para la lucha contra el fuego el 2025. Dicho tire y afloje se terminó de la mano de Santilli, ya que el ministro es cercano al gobernador y mantiene buen diálogo al provenir ambos del PRO.

El monto para la provincia aún no está definido pero desde Chubut aseguran que será en formato de Aportes del Tesoro Nacional, una billetera que permaneció en manos del Ministerio del Interior y que se abrió con particular generosidad en diciembre, en la antesala del tratamiento del Presupuesto en el Congreso..

Según confirmaron fuentes allegadas a Torres, el monto no se definió aun porque todavía hay focos de incendios activos. Es decir, una vez que se pueda apreciar la extensión del daño el Ejecutivo definirá el monto preciso para compensar los destrozos de la crisis ígnea.

En este sentido, desde la provincia indicaron que el monto será destinado a cubrir la reconstrucción de la zona, ayudar a las familias afectadas y llevar a cabo el proceso de reforestación.

El Cronista consultó con fuentes del gobierno nacional si el monto sería a través de ATN y si se definiría una vez apagados los focos de incendio, no recibió confirmación ni desmentida.

Manejo del fuego: cómo quedó la ejecución en el Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 recién sancionado el área vuelve a sufrir una fuerte caída. En este contexto, el Consejo Deliberante de la Epuyén, decretó la Catástrofe Ígnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria frente a los incendios forestales que siguen sin control .

Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2024, a pesar de que fue el año con mayor cantidad de incendios reportados en los últimos nueve, el Gobierno decidió transferir el Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la órbita de Ambiente al Ministerio de Seguridad Nacional.

Incendios

Actualmente, dicha cartera está bajo la órbita del mismo sector que maneja la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. “Esto debilita el enfoque ambiental bajo una política integral que le corresponde al manejo del fuego, sosteniendo la mirada reactiva que aplica el Estado nacional por sobre la prevención“, indicaron desde la organización a través de un informe.

La ley del Presupuesto 2026 proyecta una caída real de los fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del 68,9% respecto de 2023 y del 53,6% en comparación con 2025. FARN alertó por la necesidad de un enfoque preventivo en el manejo del fuego, algo que no está sucediendo por el momento.

Además, desde la organización indicaron que los incendios “no pueden ser la punta de lanza para exacerbar agresiones a la juventud, los pueblos originarios y el movimiento socioambiental”.