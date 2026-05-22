El Gobierno del Estado de México y autoridades ambientales federales endurecieron las advertencias contra quienes provoquen incendios forestales durante la temporada de calor, especialmente por acciones consideradas irresponsables como tirar colillas de cigarro o dejar fogatas mal apagadas en zonas naturales.

A través de campañas de prevención, Protección Civil y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) recordaron que provocar incendios en bosques, selvas o pastizales puede ser castigado con sanciones económicas, denuncias penales e incluso cárcel, debido al enorme daño ambiental y al riesgo que representan para comunidades y ecosistemas.

Imagen de ejemplo Fuente: MINISTERIO DE DEFENSA EFE

Fogatas y colillas podrían terminar en denuncias penales

Las autoridades mexiquenses señalaron que una simple imprudencia puede desencadenar incendios devastadores en cuestión de minutos. Por ello, insistieron en evitar fogatas cerca de árboles, pastizales o zonas con hojarasca, además de apagar completamente cualquier fuente de fuego antes de abandonar el lugar.

En el caso de las colillas de cigarro, el Gobierno estatal advirtió que arrojarlas en áreas forestales no es una falta menor. Dependiendo de las afectaciones provocadas, las personas responsables podrían enfrentar procesos legales ante el Ministerio Público Federal por daños ambientales y riesgo a la seguridad pública.

El 911 recibe reportes de emergecias por incendios. Protección Civil del Estado de México

Las sanciones podrían incluir multas millonarias y hasta 10 años de cárcel

De acuerdo con PROFEPA, las multas administrativas por provocar incendios forestales pueden alcanzar hasta 20 mil días de salario mínimo vigente, especialmente cuando exista negligencia grave o daños severos a los ecosistemas protegidos.

Además de las sanciones económicas, las autoridades recordaron que la legislación contempla penas de hasta 10 años de prisión para quienes ocasionen incendios de manera intencional o por imprudencia. Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar la protección de bosques y pastizales durante el verano, una de las temporadas con mayor riesgo de siniestros forestales.