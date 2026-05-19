Se asoma el diluvio del siglo: todo el país estará cubierto de lluvias, tormentas e incendios durante 24 horas.

Preocupación entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin: dos países de América latina se convertirán en potencia mundial y reconfigurarán la economía y las alianzas internacionales para siempre

Las condiciones climáticas en Colombia mantienen en alerta a varias regiones del país por las tormentas, lluvias y posibles incendios. Aunque durante la mañana predominó el tiempo seco en buena parte del territorio, el panorama cambia de forma importante hacia la tarde y la noche.

El más reciente informe técnico del IDEAM muestra un aumento del riesgo por lluvias intensas, crecientes súbitas y deslizamientos, especialmente en zonas donde los suelos ya están saturados por precipitaciones acumuladas.

Detrás de este escenario no solo hay pronósticos de tormentas eléctricas, sino también reportes de inundaciones activas, rompimientos de diques y municipios bajo vigilancia constante por eventos hidrológicos.

Alertas del IDEAM por lluvias e inundaciones en Colombia

El IDEAM reportó un total de 189 subzonas en alerta hidrológica, incluyendo 37 alertas rojas por alta probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones. Las zonas más comprometidas se ubican en regiones del Caribe, Pacífico, Magdalena-Cauca y Orinoquía.

Entre los eventos más delicados aparece el rompimiento del dique marginal del río Cauca en Caregato, Bolívar, situación que mantiene áreas inundadas en municipios de La Mojana como San Jacinto del Cauca, Caimito, Ayapel y San Marcos.

También se reportaron desbordamientos en municipios de Antioquia y Chocó, incluyendo Turbo, Apartadó, Carepa y Carmen del Darién, donde varios ríos superaron su capacidad durante las últimas horas.

Entre los eventos más delicados aparece el rompimiento del dique marginal del río Cauca en Caregato, Bolívar. Shutterstock + Canva

Puntos clave del informe del IDEAM

37 alertas rojas por crecientes súbitas e inundaciones.

66 alertas naranjas y 86 alertas amarillas activas.

287 municipios bajo amenaza por deslizamientos.

144 municipios con alertas por incendios de cobertura vegetal.

Oleaje de hasta 3,7 metros en el Caribe central.

Riesgo por deslizamientos, incendios y temperaturas extremas

El informe también advierte sobre 287 municipios en algún nivel de alerta por deslizamientos, con 59 localidades en alerta roja. Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Chocó, Cauca, Nariño, Meta y Putumayo concentran varios de los puntos más críticos.

Municipios como Apartadó, Turbo, Carepa, Ituango, Florencia y Mocoa aparecen entre las zonas con mayor vulnerabilidad debido a la saturación de humedad en los suelos y nuevas lluvias previstas.

En contraste, persisten condiciones secas en la costa norte y algunos valles interandinos. Por eso, 144 municipios siguen bajo alerta por incendios de cobertura vegetal, especialmente en La Guajira, Norte de Santander, Antioquia, Huila y Tolima.

Además, ciudades como Valledupar, El Guamo y Santa Marta registraron temperaturas superiores a 37 °C, elevando el riesgo para la salud pública y posibles incendios forestales.

El IDEAM recomienda monitorear actualizaciones oficiales y atender instrucciones de autoridades locales ante posibles emergencias por lluvias, inundaciones o movimientos en masa.