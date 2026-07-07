La junta general de accionistas de Inditex ratificó el dividendo de 1,75 euros por acción y destacó el papel de la IA. Fuente: Inditex

El 7 de julio, la Junta General de Accionistas de Inditex ratificó el reparto de un dividendo de 1,75 euros por acción, dividido en dos pagos de 0,875 euros: el primero, ya abonado el pasado 5 de mayo de 2026, y el segundo, que se realizará el 2 de noviembre de 2026.

Asimismo, aprobó las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidado correspondientes al ejercicio social 2025, finalizado el 31 de enero de 2026.

Por otro lado, también dio luz verde al nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo miembro del Consejo de Administración con la condición de consejero independiente.

La presidenta de Inditex destacó la conexión de la empresa con las personas

En este contexto, la presidenta de Inditex, Marta Ortega, destacó ante los accionistas que la conexión con las personas constituye uno de los principales rasgos de la compañía y le permite evolucionar sin renunciar a su esencia.

“Las tendencias pasan, la moda cambia, pero la conexión con las personas permanece”, expresó. Además, aseguró que esa relación permitió a la compañía mantenerse a lo largo del tiempo y “haber sabido hacerlo sin perder nunca aquello que la define: su cultura, su alma”.

La junta general de accionistas de Inditex ratificó el dividendo de 1,75 euros por acción y destacó el papel de la IA. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Respecto al futuro del grupo, la presidenta de la multinacional textil apuntó a la intención de llegar cada vez más lejos, conectar con más personas “y seguir siendo, cada día, más Inditex que nunca”.

Por su parte, el consejero delegado, Óscar García Maceiras, repasó ante los accionistas las principales líneas estratégicas para seguir incrementando la diferenciación de todos los formatos comerciales del grupo, con el objetivo de llegar a nuevos consumidores y estrechar el vínculo con los actuales.

En este sentido, explicó que todas las marcas continúan ejecutando un ambicioso plan de expansión, “ofreciendo nuevos servicios y nuevas funcionalidades a unos clientes cada vez más experienciales y exigentes”.

La junta general destacó el papel de la inteligencia artificial en Inditex

García Maceiras también destacó la importancia de la innovación tecnológica en Inditex para mejorar la calidad del trabajo de los equipos y la experiencia de los clientes.

De esta manera, explicó que estos avances se lograron a través de la inversión sostenida en la modernización de la arquitectura tecnológica, la consolidación de las capacidades de datos y el establecimiento de marcos sólidos de gobierno tecnológico.

“La IA en Inditex es transversal e impacta en productividad, eficiencia operativa, desarrollo tecnológico y experiencia de cliente”, explicó ante los accionistas de la empresa gallega.

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En su alocución, recordó el plan de transformación de la cadena de suministro que Inditex está ejecutando en colaboración con sus proveedores, así como algunas medidas de eficiencia en el ámbito del transporte.

Por último, el ejecutivo recordó que en mayo se cumplieron 25 años desde la salida a Bolsa de Inditex. “Nos sometemos cada día al escrutinio de los mercados con rigor y disciplina, pero sin perder en ningún momento de vista el compromiso a largo plazo que tenemos asumido con todos ustedes”, concluyó.