José Elías, presidente de Audax Renovables, criticó las condiciones laborales y económicas de los trabajadores por cuenta propia.

José Elías, exitoso empresario y presidente de Audax Renovables, lanzó una dura crítica a la situación que atraviesan los trabajadores autónomos en España. A través de una publicación en su cuenta de X, el multimillonario aseguró: “Conozco autónomos que han pasado más necesidad que muchos trabajadores”, y cuestionó las condiciones laborales y económicas a las que se enfrentan quienes intentan mantener un negocio.

En su mensaje, publicado el 3 de noviembre, el empresario denunció la falta de protección, las dificultades para acceder a una baja laboral y la ausencia de respaldo político para este colectivo.

“ El autónomo es una persona de segunda. El nuevo esclavo de esta sociedad ”, escribió al comienzo de su reflexión, en la que también lamentó que muchos trabajadores deban continuar con su actividad incluso cuando atraviesan situaciones personales complicadas.

José Elías denuncia las dificultades económicas que afrontan los autónomos

El presidente de Audax Renovables puso el foco en las condiciones de quienes trabajan por cuenta propia y explicó que algunos han tenido que pasar meses sin recibir una nómina. También señaló las dificultades para interrumpir su actividad cuando enferman o necesitan atender cuestiones personales.

En ese contexto, nombró algunas de las situaciones que, según explicó, atraviesan estos profesionales. Entre ellas, mencionó a quienes “han trabajado durante meses sin cobrar una nómina”, a los que “no han podido cogerse una baja porque, si paran, su negocio también” e incluso a aquellos que “no han podido ser padres porque no tenían tiempo material para serlo”.

Para el empresario, estas circunstancias reflejan un sistema que perjudica a quienes intentan sacar adelante una actividad económica. “Estamos generando un sistema que machaca de forma sistemática al que intenta sacar un negocio adelante”, advirtió.

El autónomo es una persona de segunda. El nuevo esclavo de esta sociedad. Conozco autónomos que han pasado más necesidad que muchos trabajadores. • Que han trabajado durante meses sin cobrar una nómina. • Que no han podido cogerse una baja porque, si paran, su negocio también. • Incluso algunos que no han podido ser padres porque no tenían tiempo material para serlo. Estamos generando un sistema que machaca de forma sistemática al que intenta sacar un negocio adelante. Y de alguna manera, hemos normalizado que se nos trate así. Pero lo que más duele es el abandono absoluto. A ningún partido político le ha interesado jamás abanderar la causa de los autónomos ni defender nuestros derechos. Y hasta que algún gobernante no tenga la lealtad que esta gente de verdad se merece, seguiremos viendo cómo se nos maltrata. Yo, si te soy sincero, ya me he dado por perdido. Hasta que alguien no entienda el castigo que supone hoy en día levantar la persiana, seguiremos estando completamente solos. — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) November 3, 2026

El empresario critica la falta de apoyo político a los trabajadores por cuenta propia

Otro de los puntos centrales de su publicación fue la ausencia de respaldo institucional. Elías consideró que ningún partido político ha asumido de manera sostenida la defensa de los derechos de los autónomos y cuestionó que sus problemas continúen sin recibir suficiente atención.

“ A ningún partido político le ha interesado jamás abanderar la causa de los autónomos ni defender nuestros derechos ”, sostuvo en X.

En este sentido, reclamó que los responsables políticos reconozcan las dificultades que implica mantener un negocio y actúen para mejorar las condiciones de este colectivo. “ Y hasta que algún gobernante no tenga la lealtad que esta gente de verdad se merece, seguiremos viendo cómo se nos maltrata ”, añadió.

José Elías cuestionó la falta de respaldo político y reclamó mayor protección para quienes mantienen un negocio. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

José Elías advierte sobre el abandono de quienes intentan mantener un negocio

El empresario también lamentó que las dificultades de los autónomos se hayan convertido en una situación normalizada. En su opinión, el problema no se limita a los sacrificios económicos o laborales, sino que incluye la falta de acompañamiento y reconocimiento social.

“ Y de alguna manera, hemos normalizado que se nos trate así. Pero lo que más duele es el abandono absoluto ”, expresó.

Elías cerró su reflexión con un mensaje pesimista sobre las posibilidades de que la situación cambie a corto plazo. “Yo, si te soy sincero, ya me he dado por perdido”, reconoció.

Finalmente, insistió en que es necesario comprender el esfuerzo que supone mantener un negocio abierto: “Hasta que alguien no entienda el castigo que supone hoy en día levantar la persiana, seguiremos estando completamente solos”.