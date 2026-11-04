Cómo lee el Gobierno la derrota de Trump: la sorpresa de los republicanos y la estrategia sobre el vínculo bilateral

El presidente Javier Milei se reunió este miércoles en Madrid con el titular de Vox, Santiago Abascal, luego de ausentarse de la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana y de la cena de gala que ofrecen los reyes de España. El encuentro fue a las 18.30 de la Argentina y llega a 25 días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Milei aterrizó a las 16.10 de Madrid en la base aérea de Torrejón de Ardoz, unas tres horas antes del acto en el Teatro Real, que encabezaron Felipe VI, la reina Letizia y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La representación argentina quedó a cargo del canciller Pablo Quirno. La Casa Rosada no comunicó de manera oficial los motivos de la decisión -“no estaba en agenda”, se limitaron a decir-, pero en Madrid la vincularon con un pedido de audiencia con el monarca que no prosperó .

Según publicó el diario El Mundo y confirmaron fuentes diplomáticas a la agencia Europa Press, el Gobierno argentino envió el viernes pasado una solicitud formal al Ministerio de Asuntos Exteriores español para coordinar el encuentro y no obtuvo respuesta. Esas fuentes recordaron que toda la agenda oficial del Rey debe contar con el aval del Gobierno, por lo que atribuyeron la falta de definición a Moncloa y no a la Casa Real. También sostuvieron que Milei viajó porque Felipe VI lo invitó de manera formal a la cumbre.

Cumbre Iberoamericana 2026 X

La versión de la Casa Real sobre el antecedente de octubre apunta a otra condición. Durante la visita anterior, Zarzuela aclaró que Milei había transmitido “de manera informal” su voluntad de ver al Rey y que le hicieron saber que, para eso, también debía reunirse con Sánchez, una instancia que el mandatario argentino descartó. El contraste quedó expuesto el martes, cuando Felipe VI recibió a los presidentes de Chile, Costa Rica, Guatemala y Honduras en la previa de la cumbre.

La reunión con Abascal, en cambio, permitió a Milei concretar la foto que no consiguió hace dos semanas. “Unidos en la defensa de las ideas de la libertad y la batalla cultural”, festejó La Libertad Avanza al difundir la foto. El 21 de octubre, el titular de Vox estaba en plena gira electoral por el norte de España y el Presidente debió conformarse con una videollamada desde la Fundación Disenso , el centro de estudios del partido, donde lo recibió el secretario general Ignacio Garriga.

“Che, dicen que no me querés más”, bromeó Milei en el intercambio que luego difundió en redes. Abascal justificó la ausencia en sus actos de campaña y respaldó los ataques del argentino a Sánchez: “Le ha llamado dictador igual que yo, se acerca demasiado a la realidad”. Vox no informó el temario del encuentro de hoy.

En su visita a España, el Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con autoridades de VOX, y saludó por videollamada al Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal, quien se encuentra de gira por el país por la campaña electoral. pic.twitter.com/BqapyTIeRv — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 21, 2026

El vínculo con el Partido Popular presenta otro escenario. Su candidato, Alberto Núñez Feijóo, nunca mantuvo una reunión privada con Milei y marcó distancia tras la última visita: “Yo no comparto el lenguaje ni la forma del lenguaje que utiliza el señor Milei” , dijo en la Cadena SER.

La excepción dentro del PP es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien recibió a Milei durante unas dos horas en octubre y le pidió entonces que asistiera a la cumbre. Volverán a verse este jueves, en una reunión que no figuraba en la agenda que el Gobierno difundió en la previa del viaje y se programó este mismo miércoles.

La presencia del Presidente se cruza con una campaña que comenzará de manera formal el 13 de noviembre. La última encuesta de Sondaxe para La Voz de Galicia ubicó al PP en 29,2%, al PSOE en 26,9% y a Vox en 19,2%, con 48,4% para la suma de las dos fuerzas opositoras. Sánchez ya incorporó a Milei a su discurso electoral: “El presidente de Argentina ha venido aquí y les ha creado un problema” , afirmó tras la visita de octubre, cuando acusó a Feijóo y Abascal de no saber qué hacer con él.

Milei Ayuso Presidencia

El regreso de Milei coincide, además, con la derrota de Donald Trump en las legislativas de Estados Unidos, que el Frente Amplio español ya trasladó a su campaña con la consigna de que el 29 de noviembre será el turno de Feijóo y Abascal. Se trató de la segunda derrota electoral en diez días tras la de su aliado Flávio Bolsonaro en Brasil.

La actividad central de Milei será este jueves desde las 5 de la Argentina, en la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales. Allí deberá saludar a Felipe VI, a Sánchez y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, en la recepción protocolar a los mandatarios.

No hay una bilateral prevista con el jefe del Gobierno español, con quien Milei nunca se reunió en ninguna de sus ocho visitas a España como Presidente. Será el primer cruce en persona desde que, el 21 de octubre, lo llamó “impresentable dictador” en el Fórum Europa , en insultos que la Cancillería española calificó de “indignos”. La relación diplomática arrastra un conflicto abierto desde mayo de 2024, cuando España retiró a su embajadora en Buenos Aires por los dichos de Milei sobre Begoña Gómez.

En el plano multilateral, el Gobierno español busca evitar que se repita lo ocurrido en Cuenca en 2024, cuando la cumbre terminó sin consenso. Las delegaciones de los 22 países alcanzaron un principio de acuerdo sobre el documento final, que todavía debe recibir el respaldo de los jefes de delegación, tras una negociación con diferencias sobre el embargo a Cuba, la igualdad de género y los compromisos de desarrollo sostenible. Son temas sensibles para la política exterior de Milei, cuyo gobierno se negó a acompañar la declaración del G20 en Johannesburgo en noviembre de 2025 por “diferencias sustantivas”.

La Argentina ya obtuvo un resultado en la reunión de cancilleres: Quirno anunció la aprobación por unanimidad de un comunicado especial que respalda el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas e insta a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones “a la mayor brevedad posible”. El texto llega en la antesala de la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, prevista para la semana próxima, por la explotación de petróleo en las islas.

IBEROAMÉRICA REAFIRMA EL RESPALDO A LA ARGENTINA EN LA CUESTIÓN MALVINAS



Me encuentro participando en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que se aprobó de manera… pic.twitter.com/7D3rEsuWjh — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 4, 2026

La cumbre cuenta con 10 de los 22 líderes de la comunidad. Faltaron Luiz Inácio Lula da Silva -tal como anticipó El Cronista-, Claudia Sheinbaum y Delcy Rodríguez, en tanto que asisten, entre otros, el chileno José Antonio Kast, quien también recibirá de Ayuso la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, la misma distinción que Milei obtuvo en 2024.