El calendario forma parte del aumento gradual de la edad de jubilación previsto por la Ley 27/2011. Imagen ilustrativa.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación en España depende de los años cotizados: quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses podrán acceder a la pensión a los 65 años; quienes no alcancen ese período deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. La Seguridad Social recoge estos requisitos en su tabla oficial.

El calendario forma parte del aumento gradual de la edad de jubilación previsto por la Ley 27/2011. A partir de 2027, la edad ordinaria será de 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses; quienes lleguen a ese período podrán jubilarse a los 65.

Quiénes pueden jubilarse a los 65 años

Pueden solicitar la jubilación ordinaria a los 65 años quienes acrediten, como mínimo, 38 años y 3 meses cotizados. La Seguridad Social también exige, para acceder a la pensión contributiva, haber cotizado al menos 15 años y que dos de ellos estén comprendidos dentro de los 15 años anteriores a la solicitud.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación en España depende de los años cotizados. Shutterstock

El cómputo de los años y meses se realiza con períodos completos: las fracciones de un mes o de un año no se equiparan a un período completo. Por eso, alcanzar los 38 años y 3 meses es un requisito concreto para acceder a la edad ordinaria de 65 años.

A qué edad pueden jubilarse quienes no llegan a ese período

Quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 66 años y 10 meses en 2026, siempre que cumplan los demás requisitos para cobrar la pensión contributiva. Esta edad se aplica a quienes no alcancen el umbral de cotización establecido para retirarse a los 65.

A partir de 2027, la edad ordinaria será de 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses. Shutterstock

La edad ordinaria puede variar en supuestos especiales, como ciertas modalidades de jubilación anticipada o actividades profesionales con coeficientes reductores. La Seguridad Social detalla esas excepciones y sus condiciones en su información oficial sobre pensiones