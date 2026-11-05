El rey de España Felipe VI (d), el presidente de Argentina, Javier Milei (c), y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez (i), se saludan en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid.

Pedro Sánchez y Javier Milei protagonizaron este jueves un frío saludo durante la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. El encuentro supuso su primer cara a cara después de los cruces y los insultos del presidente argentino al jefe del Gobierno español.

El saludo tuvo lugar en la Galería de las Colecciones Reales, donde Sánchez recibió, junto al rey y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, a los jefes de delegación de los 22 países participantes. Aunque Milei saludó al monarca entre sonrisas, el intercambio con Sánchez fue mucho más breve y distante, informó la agencia de noticias EFE.

Milei y Sánchez se saludan con frialdad durante la Cumbre Iberoamericana

El saludo oficial se produjo después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibiera al mandatario argentino a su llegada y estrechara su mano mientras mantenían un breve intercambio de palabras.

Durante el recibimiento conjunto, Milei saludó al rey con una sonrisa y, posteriormente, hizo lo propio con Pedro Sánchez. Sin embargo, el gesto entre ambos presidentes estuvo marcado por la frialdad y la brevedad, en contraste con el trato que el dirigente argentino había mantenido con el monarca.

VIDEO | Pedro Sánchez y Javier Milei han protagonizado este jueves un frío saludo en el marco de la cumbre iberoamericana que se celebra en Madrid, en el que supone su primer cara cara. El encuentro se produce dos semanas después de que el presidente argentino llamara "impresentable dictador" a su homólogo español. — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 5, 2026

Milei había llegado a Madrid este miércoles, pero se ausentó de la ceremonia inaugural de la cumbre, celebrada en el Teatro Real, y de la cena ofrecida por los reyes en el Palacio Real. En cambio, mantuvo una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal.

El encuentro entre ambos mandatarios se produjo apenas dos semanas después del último viaje de Milei a España. Durante aquella visita, en un acto con empresarios, el presidente argentino llamó a Sánchez “impresentable dictador”.

La respuesta del jefe del Ejecutivo español llegó a través de una campaña en redes sociales encabezada por el lema ‘Soy zurdo y a mucha honra’, en referencia a la denominación despectiva que utiliza Milei para referirse a la izquierda política. Además, Sánchez publicó una fotografía en la que aparecía escuchando ‘Fanático’, la canción de la cantante argentina Lali compuesta contra el mandatario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Fuente: EFE EFE

Los insultos a Sánchez y Begoña Gómez que provocaron una crisis diplomática

Los enfrentamientos entre ambos dirigentes comenzaron a intensificarse en mayo de 2024, después de que el entonces ministro Óscar Puente sugiriera que Milei había ingerido sustancias. La Oficina del presidente argentino respondió con fuertes ataques contra Sánchez y referencias a las acusaciones de corrupción contra su esposa, Begoña Gómez.

El 19 de mayo de ese año, durante un acto organizado por Vox en Madrid, Milei llamó indirectamente al presidente español “calaña” y calificó a Begoña Gómez de “corrupta”.

Ante estas declaraciones, el Gobierno español exigió una rectificación pública. Al no recibirla, llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y posteriormente decidió retirarla.

Sánchez respondió entonces que Milei no había estado a la altura y defendió que la reacción española era proporcional a los insultos y al ataque a las instituciones. Sin embargo, el presidente argentino mantuvo sus críticas: llamó “cobarde” al jefe del Ejecutivo, aseguró que aplicaba un modelo parecido al del venezolano Nicolás Maduro y reiteró que no tenía intención de disculparse.

El rey de España Felipe VI (c), el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez (c-i), y el secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand (c-d), el presidente de Argentina, Javier Milei (3d), el presidente de la República de Chile, José Antonio Kast (2d), el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (i), junto a los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos. Fuente: EFE EFE/ Fernando Villar

Sánchez defiende el diálogo mientras Milei equipara socialismo y fascismo

Más allá del frío saludo, ambos presidentes también dejaron claras sus diferencias políticas durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, presidida por el rey y con representantes de los 22 países de la comunidad.

En su intervención, Sánchez defendió la necesidad de mantener el diálogo y la cooperación entre los países iberoamericanos, incluso cuando existan diferencias ideológicas. El jefe del Gobierno advirtió sobre el aumento de las tensiones internacionales, el cuestionamiento de las reglas compartidas y la desconfianza entre las naciones. “Por tanto, diálogo frente a imposición, cooperación frente a división y paz frente a violencia”, afirmó ante los representantes presentes.

También sostuvo que el principal riesgo para esta comunidad no consiste en pensar diferente, “sino dejar de pensar en grande”. En ese sentido, pidió transformar los compromisos en hechos y defendió una respuesta conjunta ante desafíos como la inteligencia artificial y la emergencia climática.

Por su parte, Milei aprovechó su intervención para cuestionar el socialismo y equipararlo con el fascismo. Ante Sánchez, el presidente argentino aseguró: “ El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política ”.

Además, sostuvo que ambas corrientes “comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”.