Tras la marcha antifascista, Milei va por un proyecto para eliminar la figura del femicidio

Tras la multitudinaria Marcha Federal LGBTQ+ , el gobierno nacional se encamina a retomar sus actividades "como siempre". En este contexto, Javier Milei redobla la apuesta y enviará al Congreso una ley para derogar figura del femicidio del Código Penal, lo cual podría permitir la libertad de más de 300 condenados por este tipo de crímenes.

"Esta semana será igual que siempre", aseguraron fuentes de Casa Rosada a El Cronista sobre como encararan la semana luego de presenciar tan abrumadora convocatoria.

Según indicaron fuentes oficiales, el gobierno pretende eliminar la figura de femicidio del Código Penal y elaborar un proyecto "más amplio y general" que consideraría a la familia como el bien jurídico a proteger . Allí, incluirían figuras como la violencia de género.

"Todavía no se presentó el alcance", aseguraron fuentes calificadas del Ministerio de Justicia a El Cronista.

El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, adelantó la semana pasada que van a "eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino".

"Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra", indicó el ministro a través de un posteo de la red social X.

Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra.



— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) January 24, 2025

En este sentido, defendió el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos: "Como dijo el Presidente, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra".

Además, según el funcionario, el feminismo utiliza a la mujer para "llenarse los bolsillos y desmedrar hombre".

Vale la pena recordar que el femicidio no refiere a cualquier homicidio de una mujer sino que hace referencia a las mujeres que son asesinadas por razones de género.

En 2023, último año de Alberto Fernández (Frente de Todos), hubo 1 femicidio cada 35 horas. El número de víctimas directas (250) representa un 11% de aumento respecto de 2022.

Lo relevante de derogar la figura penal del femicidio es que podría cambiar la pena de los ya condenados bajo este régimen a homicidio simple y de aquellos que cometan actos similares en el futuro.

Actualmente, por homicidio simple en Argentina se percibe una condena de 8 a 25 años y no prisión perpetua cómo si ocurre con los condenados por femicidio.

Derogar esta ley entonces, según expertos juristas, podría tener la consecuencia de reducir penas por aplicación de la ley más benigna que está previsto en nuestra constitución. Es decir, ante la presencia de una nueva ley, a quienes estén condenados por dicha ley se les aplicará la más benigna.

De aprobarse la derogación de la ley, y la eliminación del agravante de femicidio caería la prisión perpetua de los 306 condenados en Argentina y se reduciría sus condenas.

Según la base de fallos que reúne la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación en solo 10 causas de condenas por femicidio de estas 306, no se aplicó la prisión perpetua.

La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un Observatorio de Femicidios que publica datos oficiales desde 2016. Según su último informe, desde el 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024 se registraron 147 víctimas de femicidio confirmadas, que incluyen 11 femicidios vinculados, 1 transfemicidio, 5 suicidios feminicidas y 7 femicidios relacionados con el narcotráfico.

La reacción de Milei a la marcha

Como es habitual, el presidente Javier Milei no sólo no se desdijo de sus dichos tras la marcha, sino que se dedicó el fin de semana a compartir posteos en X dudando la masividad de la convocatoria o desacreditando sus motivos.

"Ya la gente no se come el verso de instalar un tema falso para marchar contra Milei, realmente ayer fue un rotundo fracaso no movilizaron a nadie", reza un posteo que compartió el presidente en su cuenta de X.



Además, el presidente también compartió un largo descargo llevado a cabo por el escritor libertario Agustín Laje dónde aseguró que "No, los militantes LGBT no tienen ningún "orgullo" real. Lo que tienen es una necesidad patológica de ser validados y celebrados por quienes no son LGBT".

En esta misma línea, volvió a compartir material que relaciona la "ideología de género que promueven los movimientos LGBTQ+" con la pedofilia.