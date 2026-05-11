La cúpula del oficialismo volverá a reunirse este martes a las 14 en Balcarce 50 en un clima de alta tensión interna. El Gobierno no quiere perder la iniciativa y pretende unificar la estrategia parlamentaria de los proyectos enviados al Congreso, en particular el de la reforma electoral. Por lo pronto, el PRO impuso un primer cuestionamiento y empujó el tratamiento por separado de Ficha Limpia que se comenzará a tratar el miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El objetivo además es bajar la temperatura después de varias semanas marcadas por reproches cruzados con el foco en la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, que demora la presentación de su declaración jurada de bienes, reclamada en público por Patricia Bullrich pero también en privado por referentes del oficialismo que quieren salir del pantano mediático. La reunión estará encabezada por Karina Milei y reunirá al núcleo político más chico del oficialismo: Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También estarán presentes los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. El eje central del encuentro será la reforma electoral que el Ejecutivo envió al Congreso a fines de abril. La iniciativa propone eliminar las PASO, que ya habían sido suspendidas en 2023, e incorpora el criterio de Ficha Limpia, que impide que las personas con condena confirmada en segunda instancia sean candidatas. También desregula el financiamiento de campañas: elimina los aportes del Estado, quita límites de gastos y aumenta el tope de aportes privados. Pero la estrategia para avanzar con esos puntos en el Congreso está lejos de estar cerrada. En Casa Rosada recibieron con malestar los planes de tratar Ficha Limpia por fuera del proyecto completo enviado por el Ejecutivo, una jugada que los aliados del PRO y la UCR le atribuyen a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La postura del oficialismo sobre las PASO también está en revisión: Karina Milei fue tajante con los legisladores de LLA pero hasta ahora los votos no alcanzan para eso. Bullrich reconoció que la alternativa más viable es hacerlas optativas, con inscripción previa y sin financiamiento estatal. Desde el núcleo duro del Gobierno son tajantes: este martes se discutirá la reforma tal como la quiere Milei, sin tener en cuenta los reclamos que también vienen de parte de los gobernadores y las provincias que necesitan de la herramienta electoral para dirimir sus propias candidaturas. La consigna es no ceder ante las conveniencias territoriales de los bloques dialoguistas. El encuentro llega además en un momento delicado para la figura de Adorni. El ministro coordinador llega al encuentro en medio del avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga sus movimientos financieros desde 2024. Bullrich reclamó públicamente que Adorni anticipe la presentación de su declaración jurada ante el impacto que el caso genera sobre la imagen de la administración, a contramano del blindaje que el presidente Javier Milei sostiene sobre el funcionario. El viernes, Milei reiteró el respaldo a su jefe de Gabinete durante la última reunión y dejó en claro que no entregaría la cabeza de ninguno de sus colaboradores “por ganar las elecciones”. Minutos más tarde, Adorni tomó la palabra para plantear que toda la planta debiera alinearse detrás del rumbo marcado. Las diferencias ya no se esconden: en la cúpula libertaria evalúan incluso limitar algunas reuniones de Gabinete exclusivamente a la plana mayor del Ejecutivo, lo que podría dejar afuera a Bullrich que dejó de ser ministra.