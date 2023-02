Tras el furor del Mundial, Argentina abre una embajada en Bangladesh para alcanzar nuevos mercados

La visita de Cafiero llega tras el furor mundialista que generó la selección argentina en Bangladesh. En términos geopolíticos, aquel país se encuentra ubicado en el cruce de Asia del Sur, Asia del Este y el Sudeste asiático.

El objetivo del Gobierno además es ampliar el comercio bilateral con el octavo país más poblado del mundo, con un mercado de más de 170 millones de habitantes. El arribo de Cafiero representa la primera vez que un ministro de Relaciones Exteriores sudamericano asiste a Bangladesh, en medio siglo de relaciones diplomáticas.

El inicio de la bilateral

Argentina había sido uno de los primeros países que reconoció la independencia de Bangladesh. La declaración ocurrió en marzo de 1971, seguida por una batalla que duró nueve meses, dejando un saldo de millones de asesinados.

Cafiero y el canciller de Bangladesh en agosto del 2022, en las Naciones Unidas

Juan Domingo Perón habilitó la primera representación diplomática el 30 de octubre de 1973. Bangladesh era apoyada por la India y la URSS y era símbolo de los países No-alineados. La embajada se abrió en la ciudad de Dacca en enero de 1974.

El 18 de marzo de 1974, Argentina ofreció donar arroz, manzanas y trigo a raíz de la inundación que azotó a Bangladesh, de acuerdo a un informe de la Dirección de Asia y Oceanía de Cancillería y el gobierno activó el comercio de granos.

Más adelante, la dictadura militar de la Argentina decidió, en 1978, mediante el decreto nº 3755 publicado el 15/12/1977, cerrar la embajada argentina en este país. Alegaron restricciones de carácter presupuestario, pero la decisión encerraba un gesto "pro occidental y cristiano".

Independencia y fútbol

En el marco de la guerra de independencia de Bangladesh en 1971, la Argentina jugó un rol en la Organización de las Naciones Unidas para poner fin al conflicto. Argentina fue una de las primeras naciones en reconocer la naciente República Popular de Bangladesh y en abrir una Embajada en Dacca, estableciendo las relaciones diplomáticas el 25 de mayo de 1972.



El acercamiento bilateral se profundizó de la mano del fútbol, particularmente, a través de la figura de Diego Maradona en el Mundial de 1986, con el cual el pueblo bangladesí se vio fuertemente identificado, por motivos, en parte, ligados al pasado colonial del país asiático.

La idolatría por Maradona pasó en la actualidad a verse reflejada en Lionel Messi y se hizo notoria en los masivos festejos en las calles de Dacca tras la obtención de la copa del mundo por parte de la selección argentina.

Comercio, en números

En lo concerniente a los datos económicos, en 2022 el comercio bilateral con Bangladesh fue de u$s 765 millones. Las exportaciones argentinas alcanzaron u$s 742,9 millones y las importaciones desde Bangladesh totalizaron u$s 22,1 millones.

Se registró en 2022 un superávit comercial para Argentina de u$s 720,8 millones. Bangladesh precisa productos agroindustriales, donde Argentina tiene una baja participación del mercado.