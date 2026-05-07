Luego de un comienzo de año marcado por la caída del consumo, la industria manufacturera mostró en marzo signos de una recuperación más robusta de lo esperado. Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de producción industrial manufacturero (IPI) registró una suba del 5% respecto a igual mes de 2025. Más alentador aún para el equipo económico es el dato desestacionalizado: la actividad fabril experimentó un salto del 3,2% respecto a febrero, quebrando la tendencia contractiva que se había profundizado en el segundo mes del año. Por su parte, el índice serie tendencia-ciclo anotó una variación positiva de 0,6% mensual, encadenando su tercer mes de mejora marginal bajo este indicador. Pese a este “rebote” de marzo, el peso de los meses previos aún se siente en el acumulado anual. El primer trimestre de 2026 cerró con una disminución del 2,3% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que refleja que la industria todavía está en proceso de compensar las pérdidas del verano. El informe del INDEC revela una fuerte disparidad entre los bloques industriales. De las 16 divisiones que integran el índice, 10 presentaron subas interanuales, mientras que 6 se mantuvieron en terreno negativo. El sector de Vehículos automotores y autopartes creció un 7,6% interanual en marzo, pero el dato esconde una realidad dual. Según el análisis sectorial, la mejora se debió exclusivamente al sector exportador, con un incremento del 9,7% en los envíos al exterior (principalmente a Brasil). En contraste, el mercado doméstico sigue muy golpeado: las ventas de vehículos nacionales a concesionarios sufrieron una caída estrepitosa del 37,9%. La demanda interna, debilitada por el poder adquisitivo, sigue siendo el principal lastre para el pleno despegue de las terminales locales. En sintonía con el rebote industrial, la actividad de la construcción también mostró una cara positiva en marzo. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un contundente aumento del 12,7% respecto a marzo del año pasado, mientras que en la medición desestacionalizada anotó una suba del 4,7% mensual. Con este desempeño, el sector logró dar vuelta al marcador tras un arranque de año dubitativo y cerró el primer trimestre con un crecimiento acumulado del 3,9%. La mejora en los despachos de insumos clave como el hierro redondo y aceros (+16,2%) y los ladrillos huecos (+14,6%) confirma que tanto las grandes estructuras como la obra residencial volvieron a traccionar la demanda de materiales. El desagregado de los despachos de insumos revela que el segmento de terminaciones y equipamiento del hogar lideró el ranking de crecimiento. Los artículos sanitarios de cerámica se dispararon un 24% interanual, seguidos por las pinturas para la construcción con un alza del 18%. Estos números sugieren una aceleración en el cierre de obras que estaban en etapas finales, aunque el repunte en cemento portland (+11,6%) y hormigón elaborado (+12,8%) también da cuenta de un renovado pulso en las bases de nuevos proyectos. El único dato en rojo del bloque fue el yeso, que marcó una caída del 4,6%, reflejando una disparidad técnica en el avance de las diferentes tipologías de obra.