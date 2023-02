La embajadora del Reino Unido en Buenos Aires, Kirsty Hayes alertó que "para los inversores no siempre es fácil la Argentina". Y enumeró los temas que enfrentan los empresarios extranjeros: "Lo que las empresas necesitan es previsibilidad y es muy importante que Argentina muestre eso", dijo en una entrevista mano a mano con El Cronista en la residencia de la embajada británica.

Hayes añadió que "es muy importante para los inversores la independencia de la justicia y la estabilidad". Este lunes, la embajadora del Reino Unido inicia una gira en Londres y Aberdeen con la secretaria de Energía Flavia Royón y un grupo de funcionarios. La idea es intercambiar opiniones sobre energía verde, cambio climático y explorar eventuales inversiones. Pero los nubarrones de la alicaída economía argentina aparecen nuevamente en el horizonte.

A todo ello se le añade el clima de tensión permanente entre la Argentina y el Reino Unido por el tema Malvinas. Pero Hayes, que es una embajadora de carrera, que ya estuvo en Portugal y fue directora internacional en el Ministerio del Interior de su país, se muestra optimista: "No es fácil la relación con Argentina por el tema de las islas pero hay muchas oportunidades por explorar juntos otros temas" , dijo.

Nacida en Escocia hace 43 años, casada y madre de dos hijos, Hayes alertó sobre una "política agresiva" que hay en Argentina hacia los isleños y mencionó que "para dialogar sobre la causa de las islas en Naciones Unidas la Argentina debería convencer antes a los isleños". Asimismo, destacó que "la presencia militar en las islas es cien por ciento defensiva".

La embajadora británica encara esta semana una visita a Londres con la secretaria de Energia Flavia Royon

-¿Cuáles son los alcances de la visita que realizará la secretaria de Energía a Gran Bretaña?



-Hace un año teníamos la cumbre de cambio climático en Reino Unido y tanto la Argentina como Gran Bretaña tuvieron un compromiso por el uso responsable de la energía. Además, la situación de la guerra en Ucrania creó muchos problemas en términos de energía. La visita de la secretaria de energía a Gran Bretaña junto con algunos gobernadores es muy relevante para el desarrollo de la economía en ese contexto. Se trata de un programa enfocado en energías renovables. Hay muchos temas parecidos entre Argentina y Gran Bretaña en este campo. En la actualidad el Reino Unido es muy avanzado en energía eólica y solar. Argentina también tiene mucho potencial en esto. El objetivo de la visita es intercambiar opiniones y ver cómo puede darse la transición entre la energía tradicional y la energía renovable en estos momentos. Ver cuál es el papel de los combustibles tradicionales. Esta misión será muy interesante para ambas partes. También hay un capítulo para el área de negocios. Hay mucho interés en invertir en la Argentina no sólo en el área de la energía sino en otros sectores también.

-¿No observa que los inversores se preguntan qué pasa en la economía de la Argentina y temen por la inseguridad jurídica?

- No siempre es fácil la Argentina para los inversores. Lo que las empresas necesitan es previsibilidad y es muy importante que Argentina muestre eso. Por ello la visita puede ser una oportunidad para mostrar lo que ofrece la Argentina. A pesar de los desafíos que hay, hemos construido éxitos recientes como los planes de inversión en el área del litio, logramos el proyecto importante de Río Tinto en Salta. Es cierto que es muy importante para los inversores la independencia de la justicia, la estabilidad.

Hayes recibió a el Cronista en su residencia de Buenos Aires

-Cuando dice previsibilidad, ¿a qué se refiere concretamente?

-Eso es mantener reglas de juego. Porque en la energía se trata de inversiones a largo plazo.

-El tipo de cambio o las reglas de juego del comercio es relevante hoy para los inversores...

-Si, son factores. El tipo de cambio y las importaciones. Sabemos que Argentina tiene un problema en el sector de insumos en el comercio. Este es un tema aunque tenemos una relación fluida con el Gobierno y queremos continuar en esa senda.

-¿Hay posibilidades de avanzar en un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Gran Bretaña?

-Me parece un excelente desafío porque nuestras economías tienen mucha complementariedad. La historia de nuestro comercio es complementaria. Pero creo que hay mucho potencial para un acuerdo del Mercosur y el Reino Unido. Sería muy importante para nosotros.

-¿Ve la misma predisposición en Argentina y Brasil que en Uruguay?

-Creo que hoy el Mercosur está muy comprometido en finalizar el acuerdo con la Unión Europea por lo que creo que debemos esperar un poco. Estamos en medio de negociaciones con otros bloques. Nuestra prioridad hoy es el tratado Transpacífico. Pero un acuerdo con el Mercosur sería muy importante. Recientemente hicimos un acuerdo con Australia que es un país muy parecido a la Argentina.

-¿Cree que la relación que tiene Argentina con Venezuela, Cuba, China o Rusia, que no respetan los derechos humanos, es un freno para las inversiones?

-La comunidad internacional comprende que hay una fuerte responsabilidad en términos de derechos humanos más allá de la ubicación de cada país. Cada país tiene una responsabilidad en la defensa de los derechos humanos. No puedo opinar sobre la decisión de la política exterior de Argentina. Pero de hecho puedo decirle que Argentina fue muy fuerte en llamar la atención a Rusia en cuanto a la invasión en Ucrania y alertar sobre la violación a los derechos humanos.

-Pero no hubo sanciones económicas a Rusia de parte del gobierno de Alberto Fernández...

-Creo que las sanciones fueron muy importantes para las intenciones de Rusia de avanzar en Ucrania. Cuanta más presión haya contra Rusia será mejor. Creo que Argentina tiene un sistema regulatorio diferente para aplicar sanciones. Pero hay muchas áreas que Argentina puede ayudar. Por ejemplo en la energía y los alimentos la Argentina tiene mucho para ofrecer en estos momentos.

La embajadora británica es muy activa en la cuenta de Twitter

-¿Ustedes reclamarán por la restitución del vuelo entre Argentina y Malvinas vía San Pablo que canceló el Gobierno?

-Esto es muy triste porque era una cooperación importante y lamentamos esta decisión del gobierno argentino de anular ese vuelo que se había acordado en 2016. Antes de la pandemia había dos vuelos. Uno vía San Pablo y otro por Punta Arenas pero luego se suspendieron y sólo se reestableció el vuelo a Chile. Nos parece triste esta decisión porque los que más van a sufrir son los familiares de los soldados enterrados en las islas . Es muy importante para todos. Para los isleños y para los familiares de los soldados. También es importante el acuerdo que se había alcanzado para controlar la pesca ilegal. Pero ahora ya no hay cooperación en materia científica por una decisión unilateral del gobierno argentino.

-Pero el gobierno argentino alertó sobre un aumento de la presencia militar en Malvinas...

-Es muy difícil entender ese argumento porque de hecho el número de efectivos militares se ha reducido significativamente en los últimos años en las islas. Y muchas veces aseguran que es la base militar más grande de Gran Bretaña en el Hemisferio Sur. Pero eso no es cierto. Es una base muy pequeña. Más chica que Campo de Mayo. No está dentro de las 10 del Hemisferio Sur. A veces también se dice que hay armas nucleares en las islas y eso no es cierto. La presencia militar en las islas es cien por ciento defensiva.

-¿Cree que se podrá levantar el bloqueo del Reino Unido a la Argentina al momento de comprar equipamiento militar con componentes británicos?

-No es una política general. El problema es que muchos buscan un cambio de esa política y a la vez hay ejercicios militares recreando elementos del conflicto en Argentina. Y algunos tienen una postura muy agresiva a las islas. Sabemos que la Constitución de Argentina es muy clara respecto del reclamo pacífico de las islas. Pero para avanzar en ese cambio de política en cuanto al bloqueo, la Argentina debería aceptar los derechos de autodeterminación de los isleños . Hace 10 años hicieron un referéndum los isleños donde decidieron en un 99% seguir siendo un territorio de ultramar británico. Entonces eso debe ser respetado.

La causa Malvinas siempre se cuela en medio de la relación bilateral con Argentina

-Eso sería resignar el reclamo de Argentina por la soberanía en Malvinas...

-Bueno la Argentina debe convencer entonces a los isleños de que un cambio es bueno para ellos. Por ahora vamos a respetar la posición de los isleños.

-¿No están dispuestos a dialogar en Naciones Unidas?

-No, porque los isleños no lo quieren. Entonces, sin su aceptación, no vamos a llevar adelante una negociación bilateral.

-¿Es difícil llevar adelante las relaciones bilaterales con la Argentina cuando siempre está el tema Malvinas de por medio?

-Si es difícil, pero tenemos una relación mucho más amplia. Hay muchas áreas en las que compartimos los intereses y valores con la Argentina. En el área de energía, cooperación científica, salud, en el área de género. Hay muchas áreas en que podemos colaborar. En las islas decidimos el año pasado homenajear a los caídos de ambos lados. Fomentamos encuentros de ambos lados. Encuentros con excombatientes y familiares.

-¿Hay algún otro proyecto humanitario en Malvinas?

-Hemos trabajado para la vista de la familia Artuso (Félix, suboficial argentino caído en la guerra de 1982) a las islas Georgias. Eso fue con la colaboración de Gran Bretaña. Y vamos a seguir trabajando con el gobierno argentino y las islas en materia de ayuda humanitaria. Esa es una prioridad.