Este jueves, 7 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9843 (Balcón). Soñar con un balcón simboliza perspectiva y deseo de ver las cosas con mayor claridad antes de decidir. También alude a libertad y exposición social: sentirte seguro indica confianza; temer caer señala dudas o riesgos. La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema. Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.