Manuel Adorni viene sumando frustraciones. Se filtran revelaciones judiciales a diario en su causa, a pesar de sus llamados a Py, las conferencias de prensa no le dieron el resultado que buscaba y ahora se le agregan ausencias sugestivas en sus actos. Su reaparición pública en Mendoza tuvo una noticia inesperada. El exvocero no viajó junto al ministro de Economía, Luis Caputo, quien había confirmado su presencia para la inauguración del parque solar “El Quemado”, el primer proyecto concretado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El entorno del ministro coordinador contaba con el OK de “Toto” hasta la misma noche del miércoles. “Manuel viaja con Toto, está confirmado”, aseguraban. Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda, quien inauguró las críticas internas por el ruido político que genera el caso Adorni, se quedó en Buenos Aires “por temas de gestión”. Ante la ausencia de Caputo, el malestar fue indisimulable en el círculo íntimo del expanelista. “Nosotros teníamos que iba, preguntenlé a su gente el motivo por el cual se quedó”, manifestó un colaborador, levantando los brazos y reflejando su rostro adusto, en uno de los pasillos que no está vedado para la prensa en Casa Rosada. En simultáneo, el contador pensó en protagonizar una conferencia de prensa el viernes, aunque decidió no hacerlo a pesar de la baja de la inflación y sabiendo el anuncio sobre la mega inversión de YPF para Vaca Muerta. Varios funcionarios lo consideran hace tiempo una mancha venenosa. La reciente cumbre del PRO estuvo lejos de ser un acto meramente confrontativo con el Gobierno. Pese a la expectativa creada en la semana por el “Manifiesto” que se publicó en la cuenta oficial del partido, con fuertes cuestionamientos al presente de la gestión libertaria, Mauricio Macri regresó a escena con un discurso moderado, que se celebró puertas adentro. Distintos dirigentes que se congregaron el viernes en Olivos llegaron al cónclave con muecas de disgusto por “el inconsulto comunicado” en X, con dardos a Milei y Adorni. “Estuvo muy bien Mauricio, desactivó el quilombo que hubo toda la semana”, señaló uno de los alfiles amarillos. Para los experimentados referentes del PRO el mensaje del expresidente “produce algo más de tranquilidad” en la convivencia de algunos macristas en el territorio bonaerense, pensando en un eventual acuerdo con los libertarios en 2027: “Estos tipos se enojan cada vez que Mauricio les tira esos misiles. No hay forma de reencauzar el vínculo si los atacamos con posteos así”. De igual modo, está a pleno el operativo clamor con el exmandatario y en el acto varias figuras partidarias le sugirieron que discontinúe sus viajes particulares al exterior y reedite las giras del “Sí, se puede”, que hicieron creer en la remontada tras la derrota en las elecciones primarias del 2019. Existieron algunos intercambios en torno a un hipotético regreso de Patricia Bullrich, en medio de tironeos de la senadora con el oficialismo. “Patricia es contaminante, es como Riquelme. Es muy buena jugando, pero después te arruina el vestuario, es preferible tenerla afuera”, remató un exfuncionario de Macri. El Gobierno cree que no gravitó “más de la cuenta” la marcha universitaria y se aferra a un pronto fallo de la Corte y apuesta a dividir a los rectores en una batalla entre ellos por el presupuesto. Entre unitarios y federales. La tarea del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, no pasó desapercibida. Hay algunos sectores díscolos en Capital Humano que le recuerdan que antes de su vehemencia por el respeto fiscal tenía una marcada impronta a favor de la lucha estudiantil con la marcha peronista de fondo. Pero abundan los elogios en la cartera que conduce Sandra Pettovello. La ministra y su equipo lo califican como uno de los funcionarios más duros y estrictos en la “Batalla Cultural” y ya tiene apodo en los pasillos: “El Policía”. “Solo le falta el vehículo”, bromeaba en redes la exproductora, con alusión a un patrullero.