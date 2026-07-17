El recibo de sueldo cambió en la Argentina. A partir de la entrada en vigencia del Decreto 407/2026, que reglamenta la Ley 27.802 y modificó el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, las empresas deben emitir un comprobante con un formato renovado y con más información para el trabajador.

La reforma no modifica el salario, los aportes ni las contribuciones vigentes. Tampoco altera el monto que el empleado recibe a fin de mes. Lo que cambia es el contenido del recibo: ahora incorpora datos que permiten conocer con mayor detalle cómo se compone el costo de un puesto de trabajo y de qué manera se calcula cada concepto de la liquidación.

Para las empresas, el desafío pasa por adaptar sus sistemas de liquidación y asegurarse de que los comprobantes cumplan con las nuevas exigencias. Para los trabajadores, en tanto, el nuevo formato busca facilitar la comprensión de un documento que muchas veces resultaba difícil de interpretar.

Los recibos de sueldo cambian en la Argentina.

Cómo deben hacer las empresas la nueva liquidación

El Decreto 407/2026 establece una estructura uniforme que todas las empresas deben respetar al confeccionar los recibos de haberes. El comprobante debe organizarse en cuatro bloques claramente diferenciados.

El primero reúne los datos identificatorios del empleador y del trabajador. El segundo incorpora una de las principales novedades de la reforma: el detalle de las contribuciones patronales y el costo laboral total que asume la empresa por ese puesto de trabajo. El tercero muestra la remuneración bruta y los descuentos aplicados al trabajador, mientras que el cuarto presenta la remuneración neta, es decir, el importe final que percibe el empleado.

Además, la normativa exige que cada concepto indique cómo fue calculado. Por eso aparecen columnas como Base, Cantidad y Monto, que permiten identificar sobre qué importe se realizó el cálculo, qué porcentaje o cantidad se aplicó y cuál fue el resultado obtenido.

Otra incorporación obligatoria es un resumen del costo laboral total acompañado por un gráfico que muestra, de forma visual, cómo se distribuyen los distintos conceptos que afronta el empleador, como seguridad social, obra social, PAMI, ART, aportes sindicales y otros rubros que correspondan.

Si la empresa abona conceptos generales que benefician al conjunto de los trabajadores, como determinados seguros colectivos, esos importes también deben distribuirse proporcionalmente para que figuren en cada recibo individual.

Xubio, plataforma de gestión en la nube utilizada por empresas y estudios contables, difundió una guía visual para explicar, cómo leer el nuevo recibo de sueldo y comprender cada uno de los conceptos que incorpora. Se puede ver en el siguiente documento:

Qué información nueva verá el trabajador

La principal novedad del nuevo formato es que permite conocer cuánto cuesta realmente un puesto de trabajo más allá del salario que percibe el empleado.

Hasta ahora, el recibo reflejaba principalmente la remuneración bruta, los descuentos legales y el sueldo neto a cobrar. Desde la entrada en vigencia del decreto, también deben figurar las contribuciones patronales que paga la empresa por fuera del salario.

Esto permite visualizar el costo laboral completo y comprender cómo se distribuyen los distintos conceptos que integran una relación laboral formal.

“Muchos trabajadores ven por primera vez cuánto le cuesta su puesto a la empresa, más allá del número que reciben en su cuenta. La guía busca traducir ese dato en información útil y sencilla, sin tecnicismos”, explica Catalina Barber Clas, Product Owner del módulo de Sueldos de Xubio.

Los conceptos que más dudas generan

Uno de los objetivos del nuevo esquema es facilitar la comprensión de términos que habitualmente generan confusión.

La primera diferencia es entre sueldo bruto y sueldo neto. El bruto representa la remuneración total antes de los descuentos obligatorios, mientras que el neto corresponde al importe que finalmente cobra el trabajador una vez descontados los aportes.

También es importante distinguir entre conceptos remunerativos y no remunerativos. Los primeros generan aportes y contribuciones y se consideran para el cálculo de beneficios como el aguinaldo y las vacaciones. Los segundos tienen un tratamiento diferente según la normativa que los establezca.

Otra diferencia clave es la existente entre aportes y contribuciones. Los aportes son los descuentos que se realizan sobre el salario del trabajador, mientras que las contribuciones son importes que paga el empleador con recursos propios y que no reducen el sueldo del empleado.

Para facilitar la interpretación del recibo, también resulta útil conocer algunas de las siglas más frecuentes que aparecen en la liquidación, como SIPA, PAMI, FNE, AAFF, ART/LRT y SCVO, todas vinculadas a distintos subsistemas de la seguridad social y otras obligaciones laborales.

La reglamentación de la reforma laboral incorporó cambios en los recibos de sueldo. Foto: BO.

Cómo leer correctamente el nuevo recibo

Los especialistas recomiendan revisar el recibo siguiendo un orden para verificar que toda la información sea correcta.

En primer lugar, conviene controlar que los datos personales y laborales sean los correctos. Luego, revisar que la remuneración básica y los adicionales coincidan con lo establecido por el convenio colectivo o el contrato de trabajo.

Después es importante corroborar que los descuentos aplicados correspondan a los aportes obligatorios y que el sueldo neto sea el resultado de la diferencia entre la remuneración bruta y esos descuentos.

Finalmente, el nuevo bloque sobre costo laboral permite identificar cuánto representan las contribuciones patronales y cómo se distribuyen entre los distintos organismos y conceptos previstos por la legislación vigente.

Desde Xubio señalan que, durante las primeras semanas de vigencia de la normativa, registraron más de 100 consultas específicas sobre el nuevo formato, de las cuales el 78% provinieron de estudios contables y asesores laborales. Ese escenario impulsó la elaboración de la guía pensada para que cualquier trabajador pueda interpretar fácilmente su recibo.

“El objetivo es que cualquier persona, sin conocimientos de contabilidad, pueda mirar su recibo y entender qué significa cada línea en pocos minutos. Es información que hoy es obligatoria por ley, pero que solo cumple su función si se entiende”, señala Barber Clas acerca de la guía visual.

En definitiva, el nuevo recibo de sueldo no cambia cuánto cobra un trabajador ni incrementa las obligaciones económicas existentes para las empresas. Su principal objetivo es mejorar la transparencia de la información y ofrecer una visión más completa de la relación laboral, permitiendo que tanto empleadores como empleados comprendan con mayor claridad cómo se compone una liquidación salarial y cuál es el costo total que implica un empleo registrado.