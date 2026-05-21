Con arancel cero: cómo los productores argentinos agotaron un cupo exportador en tiempo récord

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un cambio clave para el régimen de personal de casas particulares: desde ahora, los empleadores deberán emitir obligatoriamente recibos de sueldo electrónicos para trabajadoras y trabajadores del sector.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5850/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de digitalización laboral que el organismo viene impulsando sobre distintos regímenes simplificados.

La modalidad 100 por ciento electrónica ya existía desde hace largo tiempo, pero ahora se volverá obligatoria para todos los empleadores.

Según explicó ARCA en un comunicado difundido tras la publicación de la norma, el objetivo es “simplificar procesos administrativos y modernizar el registro de las relaciones laborales”, reemplazando progresivamente la documentación en papel por constancias digitales accesibles desde el sistema oficial.

Qué cambia para empleadores y trabajadoras

Hasta ahora, muchos empleadores utilizaban formularios manuales o sistemas mixtos para documentar pagos salariales. Con la nueva reglamentación, el recibo deberá generarse exclusivamente desde el “Registro Especial del Personal de Casas Particulares” utilizando Clave Fiscal.

La validación electrónica reemplazará la firma manuscrita del empleador y quedará registrada automáticamente dentro de la plataforma de ARCA.

Desde el organismo destacan que el nuevo esquema permitirá: acceder remotamente a recibos y constancias, unificar la registración laboral, mejorar el control previsional, y reducir errores administrativos.

El cambio también busca fortalecer el respaldo legal de las relaciones laborales en un sector históricamente marcado por altos niveles de informalidad.

Recibo de sueldo de personal de casas particulares. UPACP

Qué pasa si el sueldo se paga en efectivo

La resolución aclara especialmente qué ocurre en los casos donde el salario continúa pagándose en efectivo, algo todavía frecuente dentro del régimen.

En esas situaciones —o si la trabajadora lo solicita— el empleador deberá imprimir el recibo electrónico por duplicado:

una copia quedará para la trabajadora,

y otra deberá conservarla el empleador firmada como constancia de pago.

ARCA precisó además que formularios tradicionales como el F.102/RT, F.575/RT y F.1350 dejarán de ser considerados comprobantes válidos de pago por sí solos.

Es decir: el nuevo recibo digital pasa a ser el documento central de respaldo laboral y previsional.

A qué prestarle atención

Aunque el sistema apunta a simplificar la operatoria, especialistas remarcan que la carga de datos deberá hacerse con especial cuidado.

En particular, será importante revisar:

categoría correcta de la trabajadora,

antigüedad,

horas extras,

feriados,

zona desfavorable,

y montos salariales actualizados.

En los sistemas recientes de ARCA, algunos conceptos se completan automáticamente, pero otros deben ser ingresados manualmente por el empleador.

También será fundamental verificar que la información registral esté actualizada, ya que el sistema cruza datos automáticamente con otras bases estatales.

Paso a paso: cómo generar el nuevo recibo electrónico

Para emitir el recibo, el empleador deberá:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con Clave Fiscal nivel 2 o superior. Acceder al servicio “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”. Seleccionar la relación laboral correspondiente. Elegir la opción “Generar recibo de sueldo”. Completar: período, remuneración, modalidad, adicionales, y otros conceptos. Confirmar la liquidación y descargar el PDF final.

La constancia quedará almacenada digitalmente dentro del sistema oficial.