El nuevo recibo de sueldo comenzó a regir en Argentina con una modificación que va mucho más allá de un cambio estético. A partir del Decreto 407/2026, las empresas deben incorporar un nuevo formato que busca transparentar el costo laboral total, modificar la forma en que se acredita la entrega del documento e incluir un gráfico con el detalle de las contribuciones patronales.

Sin embargo, la implementación abrió una serie de dudas entre las áreas de Recursos Humanos, estudios contables y responsables de liquidación de haberes.

Algunas de ellas todavía esperan precisiones reglamentarias y otras dependen directamente de la correcta configuración de los sistemas utilizados para liquidar salarios.

Primer error: creer que ya no hace falta dejar constancia de la entrega del recibo

Uno de los cambios que más consultas generó fue la eliminación del tradicional duplicado firmado por el trabajador.

La nueva normativa eliminó la obligación del doble ejemplar y de la firma manuscrita obligatoria, habilitando que la recepción pueda documentarse mediante firma digital o electrónica. Sin embargo, eso no significa que la conformidad haya desaparecido completamente.

“La firma no desapareció: se adaptó al soporte digital como constancia de entrega”, explica Catalina Barber Clas, Product Owner del módulo de Sueldos de Xubio.

La especialista recuerda que el modelo oficial conserva espacios para incorporar la firma del empleador y del trabajador cuando la empresa lo considere necesario por cuestiones de auditoría, compliance o exigencias de una casa matriz.

“La obligación desapareció, pero la práctica sigue estando permitida y, en algunos casos, continúa siendo sumamente recomendable”, señala.

La otra novedad es que el eje probatorio comienza a desplazarse hacia la acreditación bancaria del salario.

Como el nuevo recibo debe consignar el lugar de pago de las cargas sociales y la fecha del depósito, el propio movimiento bancario pasa a constituir una prueba importante de que el salario fue efectivamente abonado.

El consejo experto: Si surgiera un conflicto sobre descuentos o conceptos liquidados, seguirá siendo clave conservar evidencia de cuándo y cómo fue entregado el recibo, ya sea mediante registros de auditoría del portal del empleado, confirmaciones de correo electrónico o la firma en soporte papel.

Segundo error: Configurar de forma incorrecta el costo laboral total

La reglamentación de la reforma laboral incorporó cambios en los recibos de sueldo. Foto: BO.

El segundo foco de errores aparece en la carga de las contribuciones patronales. El nuevo recibo ya no muestra únicamente el salario bruto y el neto a cobrar; ahora incorpora un resumen del costo laboral total que asume el empleador, discriminando seguridad social (SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares), obra social, PAMI, ART, aportes y contribuciones sindicales, y contribuciones a cámaras empresariales.

Cada uno de esos conceptos debe consignarse con su base de cálculo, unidad de medida y monto correspondiente de forma previa a la determinación del bruto.

La complejidad aparece porque no existe un esquema único para todas las organizaciones. La base imponible corresponde a la remuneración bruta sujeta a aportes y contribuciones (base SUSS), pero el resultado final cambia según el tipo de empleador, el convenio colectivo aplicable, las detracciones previstas por la ley y la ART contratada.

Uno de los puntos más delicados es justamente la ART. La cuota está integrada por un porcentaje variable —que depende de la actividad, el riesgo y la siniestralidad de cada firma— y una suma fija destinada al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), que se actualiza periódicamente.

“Si la alícuota variable no está correctamente parametrizada en el sistema, el costo laboral terminará mostrando un valor distorsionado”, advierte Barber Clas.

“En plataformas en la nube como Xubio, el componente fijo se actualiza automáticamente, pero el porcentaje variable se configura a nivel de empresa según su contrato particular. Es vital revisar que este dato esté bien cargado para evitar inconsistencias en el costo laboral informado”, añade.

Tercer error: Subestimar el impacto del nuevo gráfico de torta

La principal novedad visual del nuevo recibo es el gráfico circular incorporado por el Decreto 407/2026. Su objetivo es transparentar y mostrar, de manera sencilla y visual, qué parte del costo laboral corresponde al salario neto que recibe el trabajador y qué porcentaje representan las distintas cargas patronales.

El modelo oficial contempla seis segmentos: sueldo neto, seguridad social, costo sindical, obra social, PAMI y ART. Sin embargo, todavía existen aspectos pendientes de interpretación.

“Existe una pequeña inconsistencia de diseño entre los anexos del decreto, ya que el cuerpo pide desagregar siete rubros pero el gráfico muestra seis”, detalla la Product Owner de Xubio.

Además, queda pendiente definir si deberán incorporarse conceptos como el Impuesto a las Ganancias, embargos o préstamos para completar el 100% de la representación del costo asumido. El propio Gobierno anticipó que emitirá aclaraciones reglamentarias sobre este punto.

Mientras tanto, desestimar el diseño es un peligro. El decreto establece expresamente que el recibo debe respetar el formato y contenido definidos en el Anexo III.

Un gráfico mal confeccionado o un costo laboral incorrectamente agrupado podría derivar en observaciones y sanciones durante una inspección laboral.

Una adaptación con desafíos sectoriales y ventanas de tolerancia

Aunque el decreto rige desde el 1 de junio de 2026 y no existe una prórroga formal, los especialistas señalan que existe un margen de tolerancia informal de aproximadamente dos meses mientras el Gobierno publica las aclaraciones pendientes y los proveedores terminan de adaptar sus sistemas.

La transición, no obstante, golpea de manera asimétrica según el sector de actividad:

Construcción: Enfrenta una carga doble. Al cambio de formato del recibo se le suma la migración de los registros laborales desde el IERIC hacia ARCA , un proceso que cuenta con una transición de hasta 120 días.

Minería: La enorme diversidad de conceptos salariales y convencionales obliga a un complejo trabajo adicional de mapeo para agrupar las decenas de variables dentro de los seis rubros obligatorios del gráfico.

Servicios: La convivencia de múltiples convenios colectivos dentro de una misma empresa multiplica la configuración operativa necesaria.

Un mito a derribar: varias interpretaciones iniciales confundieron el alcance de la flexibilización de registros. El Decreto 407/2026 elimina la obligatoriedad del Libro Especial previsto por el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (Libro Ley en papel), pero el Libro Sueldo Digital continúa siendo estrictamente obligatorio para todos los empleadores alcanzados.

Para las pequeñas y medianas empresas, el desafío es contrarreloj. Quienes utilizan soluciones modernas en la nube (SaaS) reciben estas actualizaciones normativas de forma automática y sin costos adicionales, mientras que las compañías que todavía liquidan salarios mediante planillas de cálculo tradicionales o sistemas rígidos desarrollados de forma interna deberán adaptar manualmente y a medida cada uno de sus procesos.