De homenajear a Milei al silencio: el gobernador de JxC que sigue sin pronunciarse

Pasaron más de dos días desde que Javier Milei hizo público el "Pacto de Mayo" y el grueso de los gobernadores de Juntos por el Cambio ya expresaron su apoyo a la convocatoria hecha por el Presidente ante la Asamblea Legislativa. Pero, uno de ellos permanece en silencio.

"Celebro y acompaño la convocatoria del presidente Javier Milei al Pacto del 25 Mayo", tuiteó, por caso, el gobernador de Chubut, Ignacio 'Nacho' Torres, el mismo primero de marzo. El mensaje del dirigente del PRO fue días después del fuerte enfrentamiento que mantuvo con la Casa Rosada por los fondos de la coparticipación.

"Valoramos la convocatoria a un pacto político por la economía y la sociedad", expresó el radical Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. "Es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones", tuiteó su correligionario, el santafesino Maximiliano Pullaro.

Quiero destacar la convocatoria al diálogo y a un acuerdo nacional que realizó el presidente @JMilei.



Es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones. Todos tenemos la oportunidad de impulsar el cambio que los argentinos reclaman y necesitan. — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) March 2, 2024

En igual sentido lo hicieron el grueso de los gobernadores cambiemitas. No así el correntino Gustavo Valdés. Nada menos que el radical que días atrás recibió a Javier Milei en su provincia y hasta lo declaró Huésped de Honor.

Pero que, por cuestiones de agenda, no asistió a la Asamblea Legislativa convocada para el viernes a las 21. "Lo veré por televisión", fundamentó el jefe provincial, tras anunciar su ausencia, durante la apertura de sesiones ordinarias en su territorio. "Tengo que estar en Corrientes, no puedo viajar", sintetizó el mandatario provincial.

El recibimiento de Milei en su provincia le había generado cortocircuitos con un sector del partido centenario, con su presidente Martín Lousteau a la cabeza. "Me importa tres carajos lo que piense Lousteau", afirmó Valdés por ese entonces, al ser consultado por Radio Sudamericana sobre las supuestas desconfianzas por parte del sector que responde al presidente del partido. Y continuó: "No me interesa lo que piense Lousteau, yo represento a los correntinos, no a Lousteau, no al centralismo porteño".





Los motivos del silencio de Valdés

Tras declarar a Javier Milei Huésped de Honor, el silencio y faltazo de Valdés a la Asamblea Legislativa llamó la atención. Y el silencio pos convocatoria a la provincia de Córdoba el día 25 de mayo, también.

El gobernador Valdés está abocado al temporal que sufrió su provincia.

En el entorno del correntino dicen que no seguirá el camino de sus pares de salir a pronunciarse a través de las redes sociales. La única posibilidad de que se pronuncie al respecto es si algún medio de su provincia se lo consulte. ¿Los motivos? "Hoy están todos con el tema del temporal".

Es que la provincia que gobierna el radical vivió un temporal que, desde el gobierno correntino calificaron como "la peor catástrofe climática de la provincia". Cayeron 300 milímetros de agua . Por eso, los funcionarios -con Valdés a la cabeza- están abocados a ese asunto.

Ya en enero la provincia había sufrido un temporal que obligó a más de 800 correntinos a evacuar , a causa de las inundaciones. Por ese motivo, el gobierno nacional, que optó por recortarles a las provincias las transferencias no automáticas hizo una excepción con Corrientes.

Ese mes, le giró más de $ 1000 millones. Los rumores, que fueron desmentidos por Nación y la provincia eran que esos fondos eran para televisar el Carnaval que celebra cada año la provincia.

¿Volverá a recibir ayuda de Nación? Según pudo saber El Cronista, todavía desde la provincia no se le hizo ningún pedido de recursos al gobierno de Javier Milei para afrontar la catástrofe. Sí es cierto que miembros del Ejército y Gendarmería, así como Policía Federal están asistiendo a la provincia. De todas maneras, no descartan que desde el gobierno de Valdés no soliciten alguna línea de crédito a tasa cero para los afectados.