Tras el fallecimiento de un ser querido, no solo se experimenta la angustia, sino que también surgen las responsabilidades legales. Los herederos deben decidir si aceptan la herencia, dado que el impacto fiscal puede transformar lo que inicialmente parecía una bendición en una nueva preocupación. El proceso de solicitud de una herencia está sujeto al Impuesto de Sucesiones, que grava el incremento patrimonial recibido por legado u otros títulos sucesorios. En España, todos los herederos deben pagarlo para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Si los herederos no cuentan con fondos disponibles, pueden utilizar parte del dinero de la propia herencia, siempre que el testamento haya establecido que el tercio de libre disposición estará destinado a este pago. El Banco de España, a través de su sitio web, ha proporcionado a los herederos las directrices necesarias para formalizar este proceso. En primer lugar, es imperativo que soliciten: El certificado de defunción del causante.El certificado del Registro de Actos de Última Voluntad.Una copia autorizada del último testamento o, en su defecto, la declaración de herederos abintestato. Una vez que se haya recopilado la información inicial, las entidades bancarias requieren dos documentos adicionales de suma importancia: El documento de adjudicación y partición de herencia.La justificación del pago del impuesto sobre sucesiones, o su correspondiente exención. En relación con este aspecto, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto”, conforme al artículo 8 de la Ley 29/1987. La acreditación del pago o la exención del impuesto es un requisito indispensable para la disposición de los fondos. La normativa vigente permite que las entidades bancarias autoricen el uso de los recursos de la cuenta del difunto para la liquidación del tributo. Para llevar a cabo el pago, es suficiente con realizar la solicitud en la entidad financiera. Una vez presentada la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente. En ciertas situaciones, los herederos pueden evitar el pago directo del impuesto. Si el testamento incluye lacláusula que destina el tercio de libre disposición al abono del tributo, los herederos no tendrán que utilizar sus propios recursos. Además, hay exenciones y reducciones que varían según la Comunidad Autónoma donde se gestione la herencia.