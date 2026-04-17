El testamento es un mecanismo legal, reconocido y común, a través del cual una persona designa a quienes desea que sean los herederos y receptores de sus bienes tras su fallecimiento. No obstante, la Ley de Sucesiones de Argentina estipula que existe un grupo específico de personas que, aunque no estén mencionadas en el testamento, tendrán garantizado el acceso a una porción de la herencia. Este derecho es irrevocable y no puede ser eludido. La Ley de Sucesiones establece que los herederos legítimos comprenden a los descendientes, ascendientes y cónyuge, quienes tienen una porción de la herencia que es irrevocable. Esto implica que no se les puede privar de recibir los bienes. A pesar de que en el testamento se designen a las personas que se quedarán con el patrimonio de una persona tras su fallecimiento, existe la figura de “herederos legítimos” que son aquellos que recibirán una parte de la herencia, sin excepción. En cuanto a la partición de una herencia en una sucesión testamentaria que incluye a los herederos legítimos, se compone de la siguiente manera: Aunque el testamento sea un certificado habitual para determinar a los receptores del patrimonio de una persona luego de fallecer, existen casos en los que se puede decretar la nulidad de dicho documento. Para que un testamento sea inválido, se deben presentar alguna de las siguientes circunstancias: Asimismo, se encuentra la figura de “herederos indignos”, que se refiere a aquellas personas que quedan excluidas de recibir la herencia, a pesar de que figuren en el testamento o les corresponda una parte de los bienes. La indignidad para suceder se aplica a las personas que cometen las siguientes acciones en relación con el causante: La Ley de Sucesiones también contempla la posibilidad de que los herederos legítimos renuncien a su parte de la herencia, lo que puede afectar la distribución final de los bienes. Además, se prevé que los testamentos sean revisados periódicamente para asegurar que reflejen la voluntad actual del testador, evitando así posibles conflictos familiares.